Avengers: Infinity War - Mantis comparirà nel film?

Sappiamo da tempo che Avengers: Infinity War sarà una pellicola immensa in termini di ambientazione, scenografie e cast. Oltre agli Avengers ufficiali Iron Man, Capitan America, Thor, Hawkeye, Hulk e Black Widow, nel film compariranno Ant-Man, Spider-Man, Doctor Strange, i Guardian della Galassia e tanti altri personaggi del mondo Marvel. Oggi apprendiamo che questo universo potrebbe continuar a espandersi con l'ingresso di nuovi personaggi.

La notizia è ancora priva di conferma ufficiale, ma l'interprete di Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2 Pom Klementieff avrebbe postato su Instagram una foto che suggerirebbe una sua apparizione nella pellicola corale.

Una foto pubblicata da Pomin8r (@pomin8r) in data: 22 Gen 2017 alle ore 17:50 PST

La foto in questione è la copertina di Avengers #123, che già sarebbe rivelatrice. In più la geoposizione indica Atlanta, città in cui si gira Avengers: Infinity War. Non ci vuole un genio a interpretare gli indizi; non ci resta che attendere conferma ufficiale da parte di Marvel.

Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, arriverà al cinema il 4 maggio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers: Infinity War - Mantis comparirà nel...