Avengers: Infinity War, Capitan Marvel non comparirà nel film!

I rumor circolati qualche giorno fa sull'aggiunta di un eroe fondamentale del pantheon Marvel in Avengers: Infinity War hanno messo in subbuglio i fan. In molti, dopo aver messo insieme indizi apparsi sui social e dichiarazioni ambigue dei creativi del MCU, hanno ipotizzato l'arrivo anticipato di Capitan Marvel sul grande schermo.

Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, farà la sua comparsa nel solo a lei dedicato, Captain Marvel, nel 2019. L'eroica pilota della Air Force trasformata in protettrice delle galassie, però, non comparirà prima del previsto. A fare chiarezza è il co-regista di Avengers: Infinity War Joe Russo il quale ha dichiarato che "Carol Danvers non è in Avengers 3." Russo, però, non ha confermato né negato la sua presenza in Avengers 4, al cinema pochi mesi dopo Captain Marvel.

Da quanto trapelato finora, Captain Marvel sarà ambientato negli anni '90 e coinvolgerà gli Skrulls, razza di alieni che mutano forma. Una delle principali storyline che coinvolge gli Skrulls è Secret Invasion, in cui scopriamo che alcuni dei principali eroi della Terra sono stati rimpiazzati da Skrulls per anni e sono agenti dormienti in attesa del segnale per dare il via all'invasione. E' plausibile che Carol Danvers venga sconfitta e catturata dagli Skrulls, così gli Avengers potrebbero intervenire in suo soccorso in Avengers 4. Si ipotizza addirittura che un possibile titolo del film sia proprio Avengers: Secret Invasion, ma naturalmente per il momento siamo nel regno delle congetture.

Per ora l'unica certezza è che Captain Marvel arriverà al cinema l'8 marzo 2019.

