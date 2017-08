Avatar: James Cameron rivela che Quartich sarà il villain del film!

James Cameron, intervistato dal magazine Empire, ha svelato qualche importante anticipazione relativa ai quattro sequel di Avatar.

L'elemento della storia più interessante è la conferma che il Colonnello Quartich, interpretato da Stephen Lang, ritornerà in scena come antagonista principale dei protagonisti. Il personaggio non apparirà quindi solo nei flashback o come presenza secondaria nei lungometraggi.

Il regista ha spiegato: "Il concetto interessante dei sequel di Avatar è che si tratta degli stessi personaggi. Ce ne sono di nuovi, ci sarà un'ambientazione inedita e creature che appariranno per la prima volta nella storia, quindi prenderò chi conoscete e li metterò in luoghi non conosciuti, mostrandoli alle prese con un viaggio grandioso. Ma non si tratterà di un gruppo di personaggi completamente nuovi ogni volta. Non ci sarà un villain diverso per ogni film, ed è un aspetto interessante. Sarà la stessa persona. Lo stesso villain per quattro film. E' semplicemente così bravo e semplicemente migliora progressivamente. So che Stephen Lang sarà incredibile in questa situazione".

Cameron ha quindi proseguito spiegando che è colpa di Peter Jackson che è giunto ad avere un'idea così ambiziosa: "Direi che è un po' diverso rispetto a Il signore degli anelli, che era una trilogia e permetteva di accettare un finale in un certo senso troncato per il primo e il secondo film, e poi con il terzo c'è una conclusione soddisfacente. Questa è una narrazione più grande divisa in quattro storie complete".

Le date previste per la distribuzione dei quattro film nelle sale sono il 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno Cliff Curtis e Oona Chaplin, mentre tra i ritorni quelli di Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, e Sigourney Weaver.

