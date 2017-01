Avatar: James Cameron inizierà le riprese dei sequel in agosto

James Cameron, in un'intervista rilasciata a The Daily Beast, ha condiviso qualche aggiornamento sulla produzione dei prossimi film di Avatar.

Il regista ha svelato: "Non mi sto concentrando su Avatar 2 ma su Avatar 2, 3, 4 e 5 in egual misura. E' esattamente il modo in cui mi sto avvicinando al progetto. Sono stati sviluppati tutti nello stesso modo".

Cameron ha quindi proseguito: "Ho appena concluso lo script di Avatar 5. Sto ora iniziando il processo della preparazione attiva. Lavorerò con gli attori per la motion capture in agosto, quindi sarò impegnato con la produzione ogni giorno fino a quel momento".

James ha quindi spiegato che si è lavorato a ogni dettaglio e al design dei vari film: "Mi sembra di essere uscito di prigione perché sono rimasto impegnato a scrivere per gli ultimi due anni. Ora mi sto godendo la vita. Non mi piace scrivere. Non augurerei nemmeno a un cane di scrivere".

Il primo dei sequel di Avatar dovrebbe arrivare sugli schermi americani nel dicembre 2018 e i successivi verrano distribuiti nel dicembre 2020, 2022 e 2023.

