Avatar, James Cameron: "Ci vorranno circa 8 anni per completare i sequel"

James Cameron ha confermato che Avatar 2 non arriverà nelle sale americane nel 2018 e, per ora, i fan devono rimanere in attesa di ulteriori dettagli riguardanti l'arrivo nelle sale dei prossimi sequel.

Il regista ha spiegato: "Nel 2018 non accadrà. Non abbiamo annunciato una data precisa di arrivo nelle sale".

La produzione è infatti impegnata nella realizzazione di più film. "Non stiamo realizzando Avatar 2. Stiamo girando Avatar 2, 3, 4 e 5. E' un'impresa epica".

Cameron ha poi proseguito: "Quindi so dove sarò nei prossimi otto anni della mia vita. Non è un periodo di tempo irragionevole se ci si pensa. Ci sono voluti quattro anni e mezzo per realizzare un film e ora ne stiamo facendo quattro".

Il regista ha inoltre rivelato che l'attrazione Pandora - The World of Avatar, che verrà inaugurata prossimamente, mostra una situazione successiva a tutti i sequel: "Quindi c'è il primo film di Avatar, poi ci sono quattro sequel a cui stiamo lavorando e poi c'è un'intera generazione dopo, quando tutti i conflitti, le lotte e le guerre tra i Na'vi e gli umani sono finite, e i Na'vi ci hanno accolto a Pandora per farci capire meglio noi stessi e la natura".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avatar, James Cameron: "Ci vorranno circa 8 anni...