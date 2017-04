Avatar: i quattro sequel hanno una data d'uscita ufficiale!

James Cameron e la Fox hanno confermato le date d'uscita dei quattro sequel di Avatar, il primo dei quali arriverà nelle sale il 18 Dicembre 2020! La comunicazione arriva direttamente dalla pagina ufficiale del film, insieme ad una foto di Cameron e l'intera troupe della produzione!

Un anno dopo Avatar 2 sarà la volta di Avatar 3 che uscirà nel Dicembre 2021, mentre Avatar 4 e Avatar 5 sono previsti per Dicembre 2024 e il 2025. Nel post Cameron ha affermato: "E' fantastico lavorare con il miglior team dell'industria! Avatar inizia a prendere il volo con le produzioni dei quattro sequels! Queste date d'uscita così vicine tra di loro dovrebbero farvi capire che non stiamo girando solo un film, ma tutti insieme! E' un qualcosa di immenso e mai fatto prima! "

Solo un anno fa il regista di Terminator annunciava al CinemaCon che avrebbe realizzato i sequels sperando di far uscire il primo per il 2018! Il ritardo, a quanto pare, è dovuto al fatto che la visione del regista sul progetto si è espansa richiedendo sempre più tempo. Basti pensare che inizialmente il progetto includeva solo due seguiti per l'epico film fantasy campione d'incassi del 2009, ma il materiale da girare è aumentato sempre di più!

Il cineasta promette inoltre che i quattro film funzioneranno non solo come pezzi di una saga, ma anche come incredibili avventure a se stanti! A produrre il film troviamo di nuovo Jon Landau, mentre il cast vede il ritorno di Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang.

James Cameron ha infine aggiunto che l'operazione lo consumerà per i prossimi otto anni: "Sarò immerso nel mondo di Avatar fino al 2025! Non è irragionevole come tempo, del resto ci abbiamo messo quasi cinque anni a fare il primo e adesso in soli otto dobbiamo realizzare tutti i seguiti! Ci lavorerà ventiquattro ore al giorno per sette giorni della settimana. I disegni delle creature e dei set sono ad ottimo punto, è tutto molto eccitante. Vorrei condividere ogni cosa con il mondo, ma dobbiamo conservare il mistero! Apriremo le tende quando sarà tutto pronto, al momento giusto!"

Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 hanno finalmente una data di release ufficiale! Tutto ci fa pensare che i Natali del futuro, tra le storie della galassia lontana lontana e quelle di Pandora saranno ricchi di emozioni!

