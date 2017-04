Avatar 2, Sigourney Weaver: "Le riprese al via in autunno"

A differenza di quanto annunciato in precedenza, le riprese di Avatar 2, primo dei quattro sequel previsti per Avatar, non inizieranno ad agosto, ma slitteranno fino al prossimo autunno. A comunicare la notizia è la diva Sigourney Weaver.

Ecco le sue parole: "Stiamo cominciando! Stiamo cominciando la preparazione, ma non credo di poter dire altro. Cominceremo a girare in autunno. Le sceneggiature sono fantastiche. Non sono preoccupata della possibile delusione per i fan, semmai mi preoccupo di come dar vita a queste idee fantastiche perché sono così ambiziose. Meritano molta attenzione. Cercheremo di concludere il più velocemente possibile."

Il regista James Cameron ha già messo le mani avanti avvertendo il pubblico che Avatar 2 non sarà pronto per il 2018: "Non ce la faremo per il 2018, non abbiamo ancora annunciato una data. Le persone devono capire che non stiamo lavorando ad Avatar 2. Stiamo lavorando ad Avatar 2, 3, 4 e 5. E' un'impresa epica. So dove sarò i prossimi otto anni della mia vita. Se ci pensate è un tempo necessario. Ci sono voluti quattro anni e mezzo per fare un film e adesso ne stiamo facendo quattro. Questo è il mio lavoro quotidiano e a breve lo sarà per 24 ore al giorno sette giorni su sette. Stiamo creando le creature e i set. E' eccitante. Non vedo l'ora di poterlo condividere con il mondo, ma per adesso dobbiamo preservare la sorpresa; apriremo il sipario quando sarà il momento giusto."

