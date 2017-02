Autobahn: Nicholas Hoult e Felicity Jones entusiasti di lavorare con Hopkins e Kingsley

Felicity Jones e Nicholas Hoult sono i protagonisti dell'adrenalinico Autobahn - Fuori controllo.

La star di Rogue One: A Star Wars Story, in una recente intervista, ha raccontato di essere rimasta entusiasta dalla possibilità di poter collaborare con Anthony Hopkins e Ben Kingsley, interpreti di due gangster rivali nel film. L'attrice ha raccontato: "E' stato davvero incoraggiante perché penso che quando si arriva al punto in cui hai a che fare con persone che lavorano da molti anni si potrebbe pensare che arrivino sul set con un intero entourage e sia impossibile comunicare con loro. Ma in realtà sono stati assolutamente l'opposto, pieni di passione per quello che fanno".

Felicity ha quindi proseguito: "Chiacchieravano sempre durante le pause delle riprese. Non danno nulla per scontato. Hanno degli stili davvero diversi di recitazione ed è stato bello poter essere in prima fila quando stavano girando insieme una scena".

Nicholas ha confermato: "Hanno così tanta passione e sono preparati, gentili e generosi persino con noi. Giravi una scena e venivi sorpreso nell'assistere a quello che stavano girando. E' stata un'esperienza fenomenale".

