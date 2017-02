Autobahn – Fuori controllo, featurette esclusiva del film con Nicholas Hoult e Felicity Jones

Patrizio Marino

Autobahn - Fuori controllo è un adrenalinico action/thriller che ha come protagonista Nicholas Hoult, che interpreta Casey un ex-spacciatore pronto a tornare alla sua vecchia vita pur di salvare la ragazza che ama, Juliette, interpretata da Felicity Jones.

Il film, che uscirà nelle sale il prossimo 16 febbraio, è diretto da Eran Creevy (Welcome to the Punch) ed è stato girato interamente in Germania. Il cast di Autobahn - Fuori controllo è completato da i premi Oscar Ben Kingsley e Anthony Hopkins, per la prima volta insieme sul grande schermo. Hopkins e Kingsley interpretano due feroci criminali che incastrano i due protagonisti in una rete di inganni e trappole.

Autobahn - Fuori controllo è distribuito in Italia dalla M2 Pictures, oggi vi presentiamo in esclusiva una featurette incentrata sul regista Eran Creevy e Joel Silver, uno dei produttori più importanti di Hollywood.

