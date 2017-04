Alien Day: il 26 aprile si celebrerà la saga sci-fi con eventi in tutto il mondo

Il 26 aprile, data scelta in onore del pianeta LV-426, si celebrerà la saga ideata da Ridley Scott con una serie di eventi e attività speciali che renderanno felici i fan in attesa di Alien: Covenant .

In diretta streaming dai Fox Studios di Los Angeles, a partire dalle 10 (le 19 in Italia) si svolgerà un interessante evento che permetterà di interagire con il cast del sequel di Prometheus e vedere delle scene girate sul set. Il live sarà visualizzabile sui social media e sul nuovo sito ufficiale dedicato ad Alien (AlienUniverse.com).

In molte città di tutto il mondo verrà poi riportato nelle sale il film Alien con protagonista Sigourney Weaver, seguito da Prometheus. Le proiezioni saranno arricchite con dei contenuti esclusivi di Alien: Covenant e gli spettatori riceveranno inoltre un gadget speciale. Sul sito dedicato all'universo di Alien verrà pubblicato l'elenco delle sale coinvolte.

Sul sito ufficiale della saga, la Fox pubblicherà online anche quello che viene definito MU/TH/UR of all Alien Trivia Challenges: ogni 4 ore e 26 minuti saranno pubblicate nuove domande e chi conquisterà più punti potrebbe conquistare la possibilità di viaggiare con destinazione Los Angeles per assistere alla cerimonia durante la quale Ridley Scott lascerà le sue impronte a Hollywood, negli spazi del Chinese Theatre.

I fan potranno inoltre inviare le proprie creazioni artistiche sul sito ufficiale e quella considerata migliore sarà trasformata in una t-shirt a edizione limitata che verrà inserita nella versione Blu-Ray e in quella in 4K Ultra HD di Alien:Covenant, realizzate per Wal-Mart.

Prima della giornata speciale verrà infine annunciata la messa in vendita di numerosi prodotti a edizione limitata, tra cui oggetti prodotti da NECA, Hallmark, Funko e moltre aziende.

Madame Tussauds, infine, farà un annuncio speciale.

