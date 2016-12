Alien: Covenant, Katherine Waterston svela alcuni dettagli su Daniels

La 20th Century Fox continua a diffondere nuove foto del film Alien: Covenant , il prossimo lungometraggio diretto da Ridley Scott.

Grazie al magazine Empire si può ora vedere Katherine Waterston sul set, accanto al regista.

L'attrice ha inoltre rivelato qualche dettaglio su Daniels, il suo personaggio nel lungometraggio: "A differenza di Sigourney Weaver in Alien, Daniels è in "modalità sopravvivenza" fin dall'inizio. Non è il capitano ma è la leader naturale quindi in un momento di crisi riesce piuttosto facilmente a ricoprire quella posizione".

Il secondo capitolo della trilogia prequel diretta dal regista Ridley Scott arriverà nei cinema americani il 19 maggio 2017.

A fianco dell'attore Michael Fassbender, nel cast ci saranno anche Demián Bichir, Jussie Smollett, Danny McBride, Billy Crudup, James Franco e Noomi Rapace.

