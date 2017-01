Addio a Richard Portman, sound engineer di Star Wars

L'ingegnere del suono Richard Portman, in carriera nominato 11 volte all'Oscar e vincitore di una prestigiosa statuetta per il lavoro compiuto con Il cacciatore, è morto sabato nella sua casa di Tallahassee, Florida, all'età di 82 anni.

La figlia Jennifer ha scritto: "Era un'icona nel suo settore e ha ottenuto gli onori più importanti nel suo campo. Era eccentrico, irriverente e reale".

Portman ha lavorato in oltre 200 film, tra cui Guerre stellari, Il padrino, Luna di carta e Il giorno del delfino.

Tra i registi con cui ha collaborato ci sono anche Mel Brooks, Michael Apted e Robert Altman.

Richard ha insegnato alla Florida State University e tra i suoi studenti c'è anche Barry Jenkins, autore di Moonlight, che lo ha ricordato con affetto su Twitter.

Posted about Richard on FB: fantastic educator, introduced me to Murch's "Blink Of An Eye" & taught me importance of sound, may he RIP https://t.co/SbotJAimy6