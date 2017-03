Netflix Italia: Gli ultimi aggiornamenti al catalogo

Il catalogo di Netflix all'estero è ricchissimo di titoli di ogni genere sia in ambito film che in quello serie tv. Ma anche Netflix Italia si sta avviando ad avere un assortimento pari a quello messo a disposizione degli abbonati che usufruiscono del servizio in altre nazioni, aggiungendo costantemente novità di ogni tipo, arricchendo quasi quotidianamente il proprio catalogo iniziale, quello disponibile al lancio dello scorso 22 Ottobre 2015.

Per questo abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori una lista costantemente aggiornata dei nuovi titoli inseriti in catalogo, raggruppandoli per giornate, segnalando anche, quando necessario, i pochi titoli eliminati. Non si tratta solo dei Netflix Originals, che comunque aumentano continuamente e che nei prossimi mesi vedranno l'arrivo dell'adattamento di Death Note, la nuova Marvel The Defenders, la stagione 2 di Sense8 ma anche dei contenuti realizzati da altre produzioni che vengono messi a disposizione degli abbonati Netflix, come The Good Wife, Friends e Una mamma per amica, disponibili dall'estate scorsa, Lost o alcuni film del Marvel Cinematic Universe. Cliccando su ogni voce della lista, potrete consultare la relativa scheda per avere subito una prima idea al riguardo, spulciando trama, cast e trailer o anche poter approfondire l'argomento con i nostri articoli.

Ultimi aggiornamenti Netflix Italia

Venerdì 31 Marzo 2017

Martedì 28 Marzo 2017

(Film) Jo Koy: Live from Seattle

(Film) The Host

Sabato 25 Marzo 2017

(Serie TV) Bottersnikes & Gumbles, stagione 2

Venerdì 24 Marzo 2017

Martedì 21 Marzo 2017

Lunedì 20 Marzo 2017

Sabato 18 Marzo 2017

(Film, documentario) Best Worst Thing That Ever Could Have Happened

(Film) Pixels

Venerdì 17 Marzo 2017

Giovedì 16 Marzo 2017

(Film) The Red Thread

Mercoledì 15 Marzo 2017

Sabato 11 Marzo 2017

Venerdì 10 Marzo 2017

(Film) 100 Metros

(Film) Bana Masal Anlatma

(Film) Berlin Kaplani

(Film) Beynelmilel

(Serie TV) Buddy Thunderstruck

(Film) Çarsi Pazar

(Film) Celal and Ceren

(Film) Çok Filim Hareketler Bunlar

(Film) Dedemin Fisi

(Film) Deliha

(Film) Drawers

(Film) Dügün Dernek 2: Sünnet

(Film) Erkekler

(Film) Eyyvah Eyyvah

(Film) Gallipoli

(Film) Hayat Öpücügü

(Film) Hokkabaz

(Film) Hükümet Kadın

(Film) Hükümet Kadın 2

(Film) Husband Factor

(Film) Kara Bela

(Film) Kocan Kadar Konus 2: Dirilis

(Film) Kurtulus Son Durak

(Film) I Saw the Sun

(Film) Içimdeki Ses

(Film) Il codice del silenzio

(Film) Incir Receli 2

(Film) Into the Woods

(Film) La figlia del capo

(Film) Labirent

(Film) Limonata

(Serie TV) Love, stagione 2

(Film) Mai così vicini

(Film, documentario) Metallica: Some Kind of Monster

(Film) Mucize

(Film) Neseli Hayat

(Film) Niyazi Gül Dörtnala

(Serie TV) One More Time

(Film) Osman Pazarlama

(Film) Patron Mutlu Son Istiyor

(Film, documentario) Refugee

(Film) Recep Ivedik

(Film) Recep İvedik 2

(Film) Recep Ivedik 3

(Film) Recep Ivedik 4

(Film) Romantik Komedi

(Film) Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

(Film) Sadece Sen

(Film) Sen Kimsin?

(Film) The Butterfly's Dream

(Film) The Plane Tree

(Film) Vizontele

(Film) Zenne Dancer

Martedì 7 Marzo 2017

Domenica 5 Marzo 2017

(Film) Force 2

(Film) My All American

Sabato 4 Marzo 2017

(Film, documentario) Parrot Heads

(Serie TV) Project Runway

(Film) Revelations

Venerdì 3 Marzo 2017

Giovedì 2 Marzo 2017

Mercoledì 1 Marzo 2017

Martedì 28 Febbraio 2017

Lunedì 27 Febbraio 2017

Domenica 26 Febbraio 2017

Sabato 25 Febbraio 2017

Venderdì 24 Febbraio 2017

Giovedì 23 Febbraio 2017

Mercoledì 22 Febbraio 2017

Martedì 21 Febbraio 2017

Domenica 19 Febbraio 2017

(Film) Captive

Sabato 18 Febbraio 2017

Venerdì 17 Febbraio 2017

Martedì 14 Febbraio 2017

Sabato 11 Febbraio 2017

Venerdì 10 Febbraio 2017

Giovedì 9 Febbraio 2017

Mercoledì 8 Febbraio 2017

Domenica 5 Febbraio 2017

(Film) Elvira, ti darei la mia vita ma lo sta usando

(Serie TV) New Girl, stagione 5

Venerdì 3 Febbraio 2017

Mercoledì 1 Febbraio 2017

Martedì 31 Gennaio 2017

Domenica 29 Gennaio 2017

(Film) Viaggio in Groenlandia

Venerdì 27 Gennaio 2017

Mercoledì 25 Gennaio 2017

Martedì 24 Gennaio 2017

Venerdì 20 Gennaio 2017

Giovedì 19 Gennaio 2017

(Film) The Boy and the Beast

(Film) Tutti se ne vanno

Mercoledì 18 Gennaio 2017

(Film, documentario) Illuminami

Martedì 17 Gennaio 2017

(Serie TV) He-Man e i dominatori dell'universo

(Film) Neal Brennan: 3 Mics

Lunedì 16 Gennaio 2017

(Film) Little Sister

(Film) Rezort

Domenica 15 Gennaio 2017

Venerdì 13 Gennaio 2017

Giovedì 12 Gennaio 2017

(Film) Il negoziatore

(Film) Very Big Shot

Martedì 10 Gennaio 2017

(Film) Birdman

(Film) Happily Married

(Film) Missione Anthropoid

(Film) SpongeBob - Fuori dall'acqua

(Film) The Gambler

Lunedì 9 Gennaio 2017

Domenica 8 Gennaio 2017

Sabato 7 Gennaio 2017

(Film) Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro

(Film) L'ombra della paura

(Film, documentario) Miss Sharon Jones!

Venerdì 6 Gennaio 2017

Giovedì 5 Gennaio 2017

Mercoledì 4 Gennaio 2017

Martedì 3 Gennaio 2017

(Stand-up Comedy) Jen Kirkman: Just Keep Livin'?

(Serie TV) Shadowhunters, stagione 2

Lunedì 2 Gennaio 2017

(Serie TV) Sherlock, stagione 4

Domenica 1 Gennaio 2017

Sabato 31 Dicembre 2016

Venerdì 30 Dicembre 2016

Mercoledì 28 Dicembre 2016

Martedì 27 Dicembre 2016

(Serie TV) Ajin, stagione 2

(Film) Chasing Cameron

Domenica 25 Dicembre 2016

(Film) Cenerentola

(Film) Paddington

(Film) When Hari Got Married

Sabato 24 Dicembre 2016

Venerdì 23 Dicembre 2016

Giovedì 22 Dicembre 2016

Martedì 20 Dicembre 2016

Lunedì 19 Dicembre 2016

Domenica 18 Dicembre 2016

Sabato 17 Dicembre 2016

Venerdì 16 Dicembre 2016

Giovedì 15 Dicembre 2016

Mercoledì 14 Dicembre 2016

Martedì 13 Dicembre 2016

Domenica 11 Dicembre 2016

Sabato 10 Dicembre 2016

Venerdì 9 Dicembre 2016

Giovedì 8 Dicembre 2016

Mercoledì 7 Dicembre 2016

Martedì 6 Dicembre 2016

Lunedì 5 Dicembre 2016

Sabato 3 Dicembre 2016

Venerdì 2 Dicembre 2016

Giovedì 1 dicembre 2016

Mercoledì 30 novembre 2016

Martedì 29 novembre 2016

Sabato 26 Novembre 2016

Venerdì 25 Novembre 2016

(Serie TV) 3%, stagione 1

(Film) Beauties of the Night

(Serie TV) Una mamma per amica: di nuovo insieme

(Stand-Up Comedy) Michael Che Matters

Giovedì 24 Novembre 2016

Mercoledì 23 Novembre 2016

Martedì 22 Novembre 2016

(Nota, alcune delle novità di oggi erano già presenti, poi eliminate ed ora reinserite)

Lunedì 21 Novembre 2016

Sabato 19 Novembre 2016

Venerdì 18 Novembre 2016

(Serie TV) Beat Bugs, stagione 2

(Film) Colin Quinn: The New York Story

(Film) Divines

(Film) Hell or High Water

(Film, documentario) Sour Grapes

Giovedì 17 Novembre 2016

Mercoledì 16 Novembre 2016

Martedì 15 Novembre 2016

Lunedì 14 Novembre 2016

Domenica 13 Novembre 2016

Sabato 12 Novembre 2016

Venerdì 11 Novembre 2016

Giovedì 10 Novembre 2016

Mercoledì 9 Novembre 2016

(Serie TV) Danger Mouse, stagione 2

Martedì 8 Novembre 2016

(Film) L'amore bugiardo - Gone Girl

(Film, documentario) My Way: Berlusconi in His Own Words

Domenica 6 Novembre 2016

Venerdì 4 Novembre 2016

(Film, documentario) Caccia all'avorio

(Film) Dana Carvey: Straight White Male, 60

(Film) Senza tregua

(Serie TV) The Crown

(Corto) The House of Small Cubes

(Film) The Paperboy

Giovedì 3 Novembre 2016

Mercoledì 2 Novembre 2016

Martedì 1 Novembre 2016

Domenica 30 Ottobre 2016

Venerdì 28 Ottobre 2016

Giovedì 27 Ottobre 2016

(Serie TV) The Americans, stagione 3

Mercoledì 26 Ottobre 2016

(Serie TV) Rick and Morty, stagione 2

Martedì 25 Ottobre 2016

Venerdì 21 Ottobre 2016

Giovedì 20 Ottobre 2016

Mercoledì 19 Ottobre 2016

Domenica 16 Ottobre 2016

Sabato 15 Ottobre 2016

Venerdì 14 Ottobre 2016

Giovedì 13 Ottobre 2016

Mercoledì 12 Ottobre 2016

(Film concerto) Justin Timberlake + the Tennessee Kids

(Film, documentario) Queen Mimi

Lunedì 10 Ottobre 2016

(Serie TV) Kuromukuro, stagione 2

Venerdì 7 Ottobre 2016

Giovedì 6 Ottobre 2016

Mercoledì 5 Ottobre 2016

(Serie TV) C'era una volta, stagione 6 (un episodio a settimana)

(Serie TV) Under Arrest, stagione 2

Martedì 4 Ottobre 2016

Lunedì 3 Ottobre 2016

Sabato 1 Ottobre 2016

Venerdì 30 Settembre 2016

Giovedì 29 Settembre 2016

Martedì 27 Settembre 2016

Domenica 25 Settembre 2016

Venerdì 23 Settembre 2016

(Stand-up Comedy) Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Giovedì 22 Settembre 2016

Martedì 20 Settembre 2016

Domenica 18 Settembre 2016

Sabato 17 Settembre 2016

Venerdì 16 Settembre 2016

(Film) ARQ

(Film, documentario) Caschi bianchi

(Stand-up Comedy) Louis C.K.: Hilarious

Giovedì 15 Settembre 2016

Martedì 13 Settembre 2016

Lunedì 12 Settembre 2016

Sabato 10 Settembre 2016

Venerdì 9 Settembre 2016

Mercoledì 7 Settembre 2016

Martedì 6 Settembre 2016

Venerdì 2 Settembre 2016

Giovedì 1 Settembre 2016

Mercoledì 31 Agosto 2016

(Film) Lawrence d'Arabia, versione restaurata

(Serie TV) Downton Abbey, stagione 5

Martedì 30 Agosto 2016

Lunedì 29 Agosto 2016

Venerdì 26 Agosto 2016

Giovedì 25 Agosto 2016

Lunedì 22 Agosto 2016

Domenica 21 Agosto 2016

(Stand-up Comedy) Maz Jobrani: I'm Not a Terrorist, But I've Played One on TV

Sabato 20 Agosto 2016

Venerdì 19 Agosto 2016

Giovedì 18 Agosto 2016

Mercoledì 17 Agosto 2016

(Serie TV) Puffin Rock, stagione 2

(Film) Transcendence

Lunedì 15 Agosto 2016

Domenica 14 Agosto 2016

Venerdì 12 Agosto 2016

Giovedì 11 Agosto 2016

(Serie TV) Bates Motel, stagione 3

Martedì 9 Agosto 2016

Venerdì 5 Agosto 2016

(Cabaret) David Cross: Making America Great Again!

(Serie TV) Ever After High, stagione 5

Mercoledì 3 Agosto 2016

Lunedì 1 Agosto 2016

Sabato 30 Luglio 2016

Venerdì 29 Luglio 2016

Giovedì 28 Luglio 2016

Martedì 26 Luglio 2016

(Serie TV) Teen Wolf, stagione 4

(Serie TV) Vikings, stagione 3

Venerdì 22 Luglio 2016

Giovedì 21 Luglio 2016

Martedì 19 Luglio 2016

Venerdì 15 Luglio 2016

Giovedì 14 Luglio 2016

Martedì 12 Luglio 2016

Domenica 10 Luglio 2016

Sabato 9 Luglio 2016

Venerdì 8 Luglio 2016

Giovedì 7 Luglio 2016

Mercoledì 6 Luglio 2016

(Serie TV) Orphan Black, stagione 4

Martedì 5 Luglio 2016

Lunedì 4 Luglio 2016

Venerdì 1 Luglio 2016

Giovedì 30 Giugno 2016

Mercoledì 29 Giugno 2016

Martedì 28 Giugno 2016

(Film, documentario) Cronaca Verde

Lunedì 27 Giugno 2016

(Serie TV) Ray Donovan, stagione 4

Domenica 26 Giugno 2016

Venerdì 24 Giugno 2016

Giovedì 23 Giugno 2016

Lunedì 20 Giugno 2016

Domenica 19 Giugno 2016

Sabato 18 Giugno 2016

Venerdì 17 Giugno 2016

Mercoledì 15 Giugno 2016

Martedì 14 Giugno 2016

Venerdì 10 Giugno 2016

Giovedì 9 Giugno 2016

Domenica 5 Giugno 2016

Venerdì 3 Giugno 2016

Giovedì 2 Giugno 2016

Mercoledì 1 Giugno 2016

Martedì 31 Maggio 2016

(Serie TV) Scream, episodio 2x01 (un episodio a settimana, il giorno dopo la messa in onda USA)

Domenica 29 Maggio 2016

Venerdì 27 Maggio 2016

Mercoledì 25 Maggio 2016

Lunedì 23 Maggio 2016

Domenica 22 Maggio 2016

Sabato 21 Maggio 2016

Venerdì 20 Maggio 2016

Martedì 17 Maggio 2016

Domenica 15 Maggio 2016

Mercoledì 11 Maggio 2016

Domenica 8 Maggio 2016

(Serie TV) Peaky Blinders, stagione 2

(Serie TV) Atelier

Venerdì 6 Maggio 2016

(Film) Felafel atomico

(Stand Up Comedy) Ali Wong: Baby Cobra

(Serie TV) Grace and Frankie, stagione 2

Giovedì 5 Maggio 2016

Mercoledì 4 Maggio 2016

