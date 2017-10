Thor: Ragnarok: il red carpet dell’anteprima di Milano

È una passione davvero trasversale quella per i cinecomic e i supereroi. Film d'evasione amatissimi dai giovani, ma con un gancio forte sul passato di molte generazioni di lettori di fumetti. Ecco perché non stupisce che a solcare il red carpet all'anteprima milanese di Thor: Ragnarok, organizzata da Disney al nuovo Anteo Palazzo del Cinema, ci fossero vip e appassionati di tutte le età. Ne abbiamo intercettato qualcuno, per scoprire che cosa appassioni di più di questi personaggi evergreen e di questo genere cinematografico così prolifico. Tanti i giovanissimi Youtuber e influencer invitati da Disney per l'occasione: da Matt&Bise a Leonardo Decarli fino alla quattordicenne Iris Ferrari. Presente anche il mondo della musica con Fabio Rovazzi, Chiara Grispo e Danti.

Valerio Staffelli: "Al cinema ritrovo i supereroi della mia infanzia"

Accompagnato dalla figlia Rebecca, c'era Valerio Staffelli, tapiroforo di Striscia la Notizia che, nonostante le tante missioni portate a termine ammette: "Il vero supereroe non sono io, è il tapiro, che viene sempre massacrato!". A proposito dell'universo Marvel si dichiara un grande fan da sempre: "Sono cresciuto coi fumetti Marvel e l'Uomo Ragno è stato il primo che ho letto. Adesso, purtroppo, non ho più tempo di leggerli, ma mi piace vederli al cinema. E' bellissimo ritrovare questi supereroi in carne e ossa, perché rispecchiano tantissimo la fantasia di noi lettori e questo è molto emozionante. In più le storie non sono mai banali e vederle è sempre entusiasmante". Sul casting più azzeccato non ha dubbi: "Chris Hemsworth è perfetto nei panni di Thor. Il dottor Banner dei fumetti invece aveva proprio un'altra faccia rispetto a quella degli attori che lo hanno interpretato nei vari film di Hulk". E se dovesse essere uno di loro? "Vorrei essere Spider Man, per portare in giro tapiri più velocemente!".

Chiara Grispo: "Thor è il mio preferito, ma io mi sento davvero Vaiana"

Un legame molto speciale con il mondo del cinema lo ha la giovanissima cantante Chiara Grispo, scelta da Disney per dare voce alla protagonista di Oceania: l'avventurosa e coraggiosa principessa polinesiana Vaiana. Un personaggio al quale la ex concorrente di Amici si sente particolarmente legata: "Vaiana è una sorta di supereroina. Io mi identifico molto in lei, perché anch'io sono determinata e so che per riuscire nei propri intenti nella vita bisogna sopportare tante cose ed essere forti". Se dovesse scegliere un super potere Chiara non avrebbe dubbi: "Sarebbe l'invisibilità!". Entusiasta di partecipare alla premiere di Thor: Ragnarok Chiara si dichiara grande fan dei film Marvel: "Mi piacciono un sacco, perché oltre all'azione, c'è sempre da divertirsi! Thor è il mio preferito, perché è simpatico e diverso da tutti gli altri supereroi. E anche Chris Hemsworth non è male, anche se io seguo di più suo fratello Liam Hemsworth, perché è il fidanzato di Miley Cyrus, che apprezzo come cantante". E a proposito di musica Chiara ci ha anticipato: "In questi giorni sono in studio per incidere il mio nuovo singolo, che è una bomba! Non vedevo l'ora, perché, dopo un periodo non bellissimo, segna la mia rinascita".

Sara Cardin: "Per noi atleti i supereroi sono un'aspirazione"

Un'attrazione speciale per i protagonisti dei cinecomic ha ammesso di averla Sara Cardin, campionessa mondiale di karate: "Per noi atleti i supereroi sono una sorta di aspirazione. Io in ogni allenamento cerco di fare qualcosa di impossibile e di superare i miei limiti". Tra i suoi preferiti: "Superman, Spider-Man e Flash. Tutti hanno qualità diverse, ma quelle che mi impressionano di più forse sono la velocità e l'agilità!".

Benedetta Parodi: "Vorrei avere anch'io una super forza"

Nota più per la sua grande passione in cucina Benedetta Parodi, giunta all'anteprima di Thor: Ragnarok con le due figlie teenager Matilde ed Eleonora, ci ha rivelato il suo amore per il cinema, e in particolare proprio per il fantasy: "Mi piace molto evadere dalla realtà e il cinema è il mezzo con cui si fa in maniera più facile". E se sul grande schermo i supereroi diventano strumento di evasione e divertimento nella vita di tutti i giorni, "le vere super eroine sono tutte quelle donne che riescono a lavorare, gestire una famiglia e ritagliarsi tempo per se stesse e ad essere soddisfatte". Certo, qualche superpotere non guasterebbe: "Avere una superforza, in effetti, mi aiuterebbe a reggere Domenica In, che ha dei ritmi veramente intensi!".

