Le 25 nuove serie più attese della stagione 2017/2018

L'estate sta finendo, è ora di tornare a lavorare, il rientro a casa ci porta a riprendere in mano il telecomando (anche se Il trono di spade e I segreti di Twin Peaks hanno spinto molti a cercare ossessivamente le puntate anche stando dall'altra parte del mondo con la connessione a singhiozzi) ed è qui che entriamo in gioco noi: puntuale come sempre, torna la classifica, a cura di Movieplayer, delle 25 nuove serie più attese della stagione televisiva, ormai ai blocchi di partenza.

Accanto a titoli ormai consolidati, l'anno 2017/2018 proporrà numerose nuove serie dedicate ai supereroi, almeno un revival molto atteso (qualcuno ha detto Will & Grace?!) e diversi titoli italiani interessanti, come Il Miracolo, ideata, scritta e diretta da Niccolò Ammaniti, e Suburra, prequel dell'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima. Sul fronte italiano è molto interessante anche l'adattamento televisivo di L'amica geniale di Elena Ferrante, diretto da Saverio Costanzo e prodotto da Rai insieme a HBO, di cui però per il momento si sa solo che sarà composto da otto episodi e che fa parte di un progetto di quattro stagioni, una per ogni capitolo della saga. Magari finirà nella classifica del prossimo anno.

Due le nuove tendenze di quest'anno: la fantascienza comica, rappresentata dalle nuove fatiche di Seth MacFarlane, Seth Rogen e Neil Gaiman, autori rispettivamente di The Orville, Future Man e Good Omens (tratta dal libro Buona Apocalisse a tutti!, scritto a quattro mani con Terry Pratchett), e il western, che, dopo il successo di Westworld, torna prepotentemente in tv con Godless (protagonista Jeff Bridges nei panni di un fuorilegge), e The Ballad of Buster Scruggs, serie ideata, scritta e diretta dai fratelli Coen.

BONUS Inhumans

Partiamo con la serie bonus, ovvero Marvel's Inhumans: ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise, il nuovo nato in casa ABC racconta le gesta degli Inumani, capitanati da Freccia Nera. Nel cast anche Iwan Rheon, Ramsay in Game of Thrones, nel ruolo di Maximus il Folle. A giudicare dalle prime immagini promozionali diffuse in rete Inhumans si candida già da ora al titolo di "serie da deridere" della stagione: costumi da festa di carnevale e patina kitsch fanno pensare al peggio, rendendola la serie che ameremo odiare. Siamo comunque pronti a essere smentiti.

Dove e quando

Network: ABC

Genere: Supereroi

Creatore: Scott Buck

Cast: Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Ken Leung

Messa in onda: 29 settembre 2017

Messa in onda italiana: Fox, ottobre 2017

Prequel e spin-off di The Big Bang Theory, Young Sheldon racconta l'infanzia di Sheldon Cooper, il fisico più amato della sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady. Ritroviamo il giovane Sheldon, interpretato da Iain Armitage, a nove anni, cresciuto da una famiglia con cui ha poco in comune: nonostante la tenera età il bimbo va già al liceo e pensa alla scienza, mentre la madre, fervente cristiana, non sa come prenderlo e il padre è alcolizzato. Tra i protagonisti ci sarà anche Annie Potts nel ruolo di Costance Cooper, la "nonnina" di Sheldon.

Dove e quando

Network: CBS

Genere: Sitcom

Creatori: Chuck Lorre e Steven Molaro

Cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts

Messa in onda: 25 settembre 2017

Messa in onda italiana: ND

Alex, inc. racconta la storia di Alex Schuman, giornalista radiofonico e padre di due bambini, che decide di lasciare il suo lavoro per lanciare una startup. La sitcom si basa sulla vera storia di Alex Blumberg e del suo podcast StartUp. Diciamolo subito: il principale interesse per questo titolo è la presenza di Zach Braff (che con con il ruolo di J.D. in Scrubs si è guadagnato il nostro affetto imperituro) dietro e davanti alla macchina da presa.

Dove e quando

Network: ABC

Genere: Sitcom

Creatore: Matt Tarses

Cast: Zach Braff, Tiya Sircar, Hillary Anne Mathews, Michael Imperioli

Messa in onda: 2018

Messa in onda italiana: ND

Il detective Cormoran Strike passa dalla pagina alla tv grazie a questo adattamento firmato da BBC One: ispirato al protagonista dei romanzi di Robert Galbraith, pseudonimo di J.K. Rowling, celebre autrice della saga di Harry Potter, il detective inglese è ora il volto di una miniserie di tre episodi che racconta gli avvenimenti del romanzo Il richiamo del cuculo (2013). Nel ruolo di Strike c'è Tom Burke, mentre Holliday Grainger interpreta Robin Ellacott, assistente del protagonista. In cantiere ci sono già la seconda e la terza stagione, che porteranno in tv i romanzi Il baco da seta (2014) e La via del male (2015).

Dove e quando

Network: BBC One

Genere: Crime drama

Creatori: Ben Richards e Sarah Phelps

Cast: Tom Burke, Holliday Grainger, Logan Kerr

Messa in onda: 27 agosto 2017

Messa in onda italiana: ND

Questa volta Seth MacFarlane, oltre alla penna e alla voce, ci mette anche la faccia: The Orville racconta le avventure dell'equipaggio dell'astronave USS Orville, guidata da Ed Mercer (MacFarlane), al suo primo incarico da comandante. A bordo c'è anche l'ex moglie del protagonista, Kelly Grayson (Adrianne Palicki), assegnata alla nave come Primo Ufficiale, che rende il compito di Ed più difficile del previsto. Crisi di coppia nello spazio: un incrocio tra Star Trek e Casa Vianello.

Dove e quando

Network: Fox

Genere: Fantascienza, commedia

Creatore: Seth MacFarlane

Cast: Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Scott Grimes, Penny Johnson Jerald

Messa in onda: 10 settembre 2017

Messa in onda italiana: ND

Per rilanciare la sua carriera e promuovere il suo nuovo album, il cantante hip-hop Courtney Rose (Brandon Micheal Hall) si candida a sindaco della sua città: contrariamente a ogni previsione viene eletto. Ad affiancare il protagonista due personaggi femminili forti, Dina Rose e Valentina Barella, interpretati rispettivamente da Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett in Community) e Lea Michele (Rachel Berry in Glee).

Dove e quando

Network: ABC

Genere: Commedia

Creatore: Jeremy Bronson

Cast: Brandon Micheal Hall, Lea Michele, Yvette Nicole Brown

Messa in onda: 3 ottobre 2017

Messa in onda italiana: ND

Dopo Inhumans, ecco il secondo dei numerosi titoli di questa stagione dedicato a personaggi tratti da fumetti: Marvel's Runaways racconta la storia di sei adolescenti, provenienti da esperienze molto diverse, che si ritrovano a dover combattere contro i propri genitori, membri dell'organizzazione criminale Pride. Dedicato a tutti coloro che, dopo una violenta litigata con i propri genitori, hanno pensato che fossero il male.

Dove e quando

Network: Hulu

Genere: Supereroi

Creatore: Josh Schwartz e Stephanie Savage

Cast: Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer

Messa in onda: 21 novembre 2017

Messa in onda italiana: ND

Dopo i successi di Boris, Romanzo criminale - La serie, Gomorra - La Serie e The Young Pope, Sky ci riprova e mette in cantiere una nuova serie italiana: ideata, scritta e in parte anche diretta da Niccolò Ammaniti, Il miracolo (le cui riprese sono in corso in questi giorni a Roma) racconta una storia che ruota attorno a una statuetta della Madonna, ritrovata nel covo di un boss della 'ndrangheta, che comincia a piangere sangue. Protagonisti Guido Caprino e Alba Rohrwacher.

Dove e quando

Network: Sky Atlantic HD

Genere: Drama

Creatore: Niccolò Ammaniti

Cast: Guido Caprino, Alba Rohrwacher

Messa in onda: 2018

Basata sul romanzo L'altra Grace (1996) di Margaret Atwood, la miniserie in sei puntate Alias Grace racconta la storia, ispirata a un fatto di cronaca reale, di Grace Marks, irlandese immigrata in Canada e arrestata, nel 1843, con l'accusa di aver ucciso Thomas Kinnear (Paul Gross), per cui lavorava come domestica. Nel ruolo della protagonista troviamo la nuova musa di David Cronenberg Sarah Gadon, affiancata dal premio Oscar Anna Paquin e Zachary Levi.

Dove e quando

Network: CBS

Genere: Drama

Creatore: Margaret Atwood e Sarah Polley

Cast: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Zachary Levi, Anna Paquin

Messa in onda: 25 settembre 2017

Messa in onda italiana: Netflix, 2 novembre 2017

Scritta da Tom Kapinos, creatore di Californication, e prodotta da Jamie Foxx, White Famous si ispira proprio agli esordi del premio Oscar: al centro della vicenda c'è infatti l'ascesa al successo nel mondo della stand-up comedy del comico Floyd Mooney (Jay Pharoah). Foxx appare, in qualità di personaggio ricorrente, nel ruolo di se stesso.

Dove e quando

Network: Showtime

Genere: Commedia

Creatore: Tom Kapinos

Cast: Jay Pharoah, Jacob Ming-Trent, Utkarsh Ambudkar, Jamie Foxx

Messa in onda: 15 ottobre 2017

Messa in onda italiana: ND

A vent'anni dalla conclusione della serie originale, anche Roseanne, in Italia nota come Pappa e ciccia, non ha resistito alle sirene del revival: nel 2017 ritroveremo dunque la famiglia Conner al completo per una decima stagione, composta da otto episodi.

Dove e quando

Network: ABC Genere: Commedia

Creatore: Roseanne Barr

Cast: Roseanne Barr, John Goodman, Sarah Chalke, Laurie Metcalf

Messa in onda: 2018

Messa in onda italiana: ND

Dopo aver preso a pugni Daredevil nella seconda stagione dedicata al diavolo di Hell's Kitchen, Frank Castle, alias il Punitore, è pronto ad avere una serie tutta sua. Nel ruolo ritroviamo Jon Bernthal, che in Daredevil si è comportato egregiamente: speriamo sia migliore di Iron Fist e The Defenders, le ultime serie targate Netflix ispirate all'universo Marvel, che ci hanno convito poco.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Supereroi

Creatore: Steve Lightfoot

Cast: Jon Bernthal, Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah

Messa in onda: novembre 2017

Tra tutte le nuove serie dedicate ai supereroi The Gifted è quella che, sulla carta, ci convince di più: appartenente all'universo degli X-Men creati da Stan Lee e Jack Kirby, la serie racconta la storia dei coniugi Reed e Caitlin Strucker (Stephen Moyer e Amy Acker), costretti a fuggire dal governo dopo aver scoperto che i figli sono dei mutanti. Dopo la buona riuscita di Legion e con Bryan Singer come produttore esecutivo e regista dell'episodio pilota, Fox ha la nostra attenzione.

Dove e quando

Network: Fox

Genere: Supereroi

Creatore: Matt Nix

Cast: Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung

Messa in onda: 2 ottobre 2017

Messa in onda italiana: Fox, ottobre 2017

A trent'anni dalla presentazione alla Quinzaine des Réalisateurs del 39esimo Festival di Cannes di She's Gotta Have It (1986), per cui vinse il Prix de la Jeunesse, Spike Lee trasforma il suo primo lungometraggio, uscito in Italia con il titolo Lola Darling, in una serie tv. La storia ruota attorno a Nola Darling (DeWanda Wise), artista di New York che frequenta tre uomini contemporaneamente.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Commedia

Creatore: Spike Lee

Cast: DeWanda Wise, Anthony Ramos, Cleo Anthony, Lyriq Bent

Messa in onda: 23 novembre 2017

Seth Rogen scrive, dirige e produce Future Man, serie che ruota attorno al personaggio di Josh Futturman (Josh Hutcherson, la star di Hunger Games), inserviente di giorno e giocatore di notte, che viene reclutato a viaggiare nel tempo da un gruppo di misteriosi alieni, con lo scopo di salvare l'umanità dall'estinzione. Fantascienza e risate sembra una delle tendenze di questa stagione.

Dove e quando

Network: Hulu

Genere: Commedia

Creatore: Seth Rogen

Cast: Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wilson, Haley Joel Osment

Messa in onda: 14 novembre 2017

Messa in onda italiana: ND

Un'altra tendenza di questa stagione televisiva, insieme ai supereroi e alla fantascienza comica, è il western: in Godless, miniserie in sei episodi, Jeff Daniels interpreta il fuorilegge Frank Griffin, che vuole vendicarsi del suo ex socio, Roy Goode (Jack O'Connell), che lo ha tradito e si è rifugiato a La Belle, città abitata da sole donne. Nel cast anche Michelle Dockery, la Lady Mary di Downton Abbey, e Kim Coates, Tig in Sons of Anarchy.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Drama

Creatore: Scott Frank e Steven Soderbergh

Cast: Jeff Daniels, Jack O'Connell, Michelle Dockery, Kim Coates

Messa in onda: 22 novembre 2017

La prima produzione originale italiana firmata Netflix porta sul piccolo schermo il prequel dell'omonimo film di Stefano Sollima (2015), a sua volta ispirato al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini: Suburra - La serie ritrova molti dei suoi interpreti originali, tra cui Alessandro Borghi, che torna a interpretare Numero 8, a cui si aggiungono facce nuove, come Filippo Nigro e Claudia Gerini. Alla regia si alternano Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Drama

Cast: Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Filippo Nigro

Messa in onda: 6 ottobre 2017

Leggi anche: Suburra: anteprima del crime italiano che sbarca su Netflix

Ideata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman, Star Trek: Discovery era già nella nostra classifica delle 25 serie più attese dello scorso anno: a causa di diversi ritardi, primo fra tutti gli impegni di Bryan Fuller, che ha lavorato contemporaneamente ad American Gods, le avventure della USS Discovery e della USS Shenzhou arrivano sugli schermi quest'anno e vogliamo di nuovo dar loro fiducia. Sonequa Martin, Sasha in The Walking Dead, interpreta Michael Burnham, primo ufficiale a bordo della Shenzou; nel cast figurano anche Jason Isaacs nel ruolo di Gabriel Lorca, capitano della USS Discovery e Michelle Yeoh in quello di Philippa Georgiou, capitano della USS Shenzhou.

Dove e quando

Network: CBS

Genere: Fantascienza

Creatore: Bryan Fuller, Alex Kurtzman

Cast: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Jason Isaacs, Michelle Yeoh

Messa in onda: 24 settembre 2017

Messa in onda italiana: Netflix 25 settembre 2017

Dopo Una mamma per amica: di nuovo insieme, X-Files e I segreti di Twin Peaks, il revival più atteso di quest'anno è quello di Will & Grace: a dieci anni dalla fine della serie originale, Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Karen (Megan Mullally) e Jack (Sean Hayes) tornano per una decima stagione, ovviamente ambientata sempre a New York, tra risate, cinismo e (tanti) Martini.

Dove e quando

Network: NBC

Genere: Sitcom

Creatore: Max Mutchnick e David Kohan

Cast: Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes

Messa in onda: 27 settembre 2017

Messa in onda italiana: ND

Tin Star, miniserie in dieci episodi creata da Rowan Joffe, racconta la storia di Jim Worth (Tim Roth), ex detective di Londra, ora capo della polizia di una piccola città nelle Montagne Rocciose, dove si è trasferito con la famiglia per sfuggire a un passato doloroso. Qui si scontra con la signora Bradshaw (Christina Hendricks), a capo di una compagnia petrolifera che è invischiata in diverse attività criminali. Diciamolo subito: la maggiore attrattiva della serie sono i suoi interpreti, i magnifici Tim Roth e Christina Hendricks.

Dove e quando

Network: Sky Atlantic HD

Genere: Drama

Creatore: Rowan Joffé

Cast: Tim Roth, Christina Hendricks

Messa in onda: settembre 2017

Messa in onda italiana: Sky Atlantic HD, 12 settembre 2017

Non tutti lo ammettono, ma è idea diffusa che le donne, soprattutto se belle, non siano in grado di far ridere. The Marvelous Mrs. Maisel, nuova fatica di Amy Sherman, creatrice di Una mamma per amica, è pronta a dimostrare il contrario: ambientata nella New York degli anni '50, la serie si concentra su Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan), casalinga che aiuta il marito a seguire il suo sogno, ovvero diventare un comico. In una sola notte la signora Maisel vede stravolta la sua vita, ma scopre di avere un dono: quello di far ridere la gente raccontando storie davanti a un microfono. Amazon Video è così convinta della bontà del prodotto che ne ha già ordinato due stagioni a scatola chiusa.

Dove e quando

Network: Amazon Video

Genere: Commedia

Creatore: Amy Sherman-Palladino

Cast: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub

Messa in onda: 2017

Messa in onda italiana: ND

Il meglio dell'opera di Philip K. Dick in una serie antologica di dieci episodi: Bryan Cranston produce e recita, affiancato da una serie di interpreti di alto livello, tra cui figurano Steve Buscemi, Timothy Spall, Geraldine Chaplin, Liam Cunningham, Richard Madden, Anna Paquin, Tuppence Middleton, Mireille Enos, Vera Farmiga, Greg Kinnear, Terrence Howard, Holliday Grainger.

Dove e quando

Network: Channel 4 e Amazon Video

Genere: Fantascienza

Creatore: Ronald D. Moore e Michael Dinner

Cast: Bryan Cranston, Timothy Spall, Anna Paquin, Steve Buscemi

Messa in onda: 2017

Messa in onda italiana: ND

Basata sul libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit, scritto da Mark Olshaker e John E. Douglas, Mindhunter segue la storia di Holden Ford (Jonathan Groff), alter ego dell'autore John E. Douglas, agente speciale dell'unità crimini dell'FBI, che va a caccia di spietati serial killer. Nel cast anche Anna Torv, che torna a un ruolo di rilievo dopo la Olivia Dunham di Fringe, e David Fincher, anche tra i produttori esecutivi insieme a Charlize Theron, alla regia di tre episodi. Netflix ha già messo in cantiere due stagioni.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Crime Drama

Creatore: Joe Penhall

Cast: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Cotter Smith

Messa in onda: 13 ottobre 2017

Una serie creata da David Simon, autore di The Wire, merita attenzione a prescindere: l'autore americano torna a collaborare con HBO grazie a The Deuce, ambientata a New York, a cavallo tra gli anni '70 e '80, nel mondo dell'industria pornografica, in un periodo in cui cominciava a diffondersi l'HIV. Protagonisti James Franco nel doppio ruolo dei gemelli Vincent e Frankie Martino, che lavorano per la mafia italoamericana, e Maggie Gyllenhaal in quello di Candy, professionista del sesso che vede nel porno una miniera d'oro.

Dove e quando

Network: HBO

Genere: Drama

Creatore: David Simon e George Pelecanos

Cast: James Franco, Maggie Gyllenhaal, Margarita Levieva, Chris Bauer

Messa in onda: 10 settembre 2017

Messa in onda italiana: Sky Atlantic HD, ottobre 2017

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da American Gods, Neil Gaiman trasforma in una serie un altro suo romanzo, scritto a quattro mani con Terry Pratchett: Good Omens (1990), pubblicato in Italia con il titolo di Buona Apocalisse a tutti!, arriverà in tv grazie a BBC e Amazon Video. La storia racconta l'Apocalisse in chiave ironica, attraverso gli occhi di Crowley e Aziraphale, un demone e un angelo che si sono ben ambientati con gli esseri umani. Per i ruoli dei protagonisti sono stati scelti due attori inglesi di pregio: David Tennant e Michael Sheen. Composta da sei episodi, Good Omens è stata scritta interamente da Gaiman stesso, che ha assicurato di essere rimasto il più fedele possibile allo spirito dell'opera originale.

Dove e quando

Network: BBC e Amazon Video

Genere: Commedia

Creatore: Neil Gaiman

Cast: David Tennant, Michael Sheen

Messa in onda: 2018

Messa in onda italiana: ND

1. The Ballad of Buster Scruggs

Dopo aver permesso a Noah Hawley di trasformare il loro Fargo (1996) in una serie tv, i fratelli Ethan e Joel Coen hanno pensato bene di creare un loro progetto originale per il piccolo schermo. Per il momento si sa solo che The Ballad of Buster Scruggs sarà una miniserie di sei episodi ambientata nel vecchio west, con Tim Blake Nelson nei panni dello sceriffo Buster Scruggs. Nel cast anche James Franco e Zoe Kazan. Curiosità alle stelle.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Western

Creatore: Ethan Coen e Joel Coen

Cast: Tim Blake Nelson, James Franco, Zoe Kazan, Ralph Ineson

Messa in onda: 2018

