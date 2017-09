Elio Germano: "Con In Arte Nino faccio scoprire Manfredi ai ventenni che non lo conoscono"

Dopo aver aperto il decimo Roma Fiction Fest lo scorso dicembre, In arte Nino, film tv sull'attore Nino Manfredi diretto dal figlio Luca, andato in onda ieri sera, in prima serata su Rai Uno. La pellicola racconta gli anni meno conosciuti dell'attore, quelli della formazione e degli esordi, dal '39 al '59, facendo emergere il Saturnino dietro il più famoso Nino.

A interpretare il giovane Manfredi è Elio Germano, che affronta il mostro sacro a 12 anni dalla sua scomparsa: "Sono felice di averlo fatto: in questo modo faccio scoprire chi era Manfredi ai ventenni che non lo conoscono" ci ha detto a Roma insieme al resto del cast, tra cui figura anche Miriam Leone, che dà volto alla moglie moglie dell'attore, Erminia Ferrari.

La nostra intervista a Elio Germano

