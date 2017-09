In arte Nino: stasera il film su Manfredi su RaiUno

Patrizio Marino

Stasera alle 21.15 su RAIUNO andrà in onda In arte Nino, un viaggio nella vita del grande Nino Manfredi. La fiction parte dal 1943 quando Saturnino Manfredi, si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica fino al successo nel 1958 con la partecipazione a Canzonissima.

Nel mezzo vedremo un susseguirsi di eventi che lo hanno portato a scoprire, quasi casualmente, il suo talento speciale e il suo destino: la morte miracolosamente scampata in Sanatorio, gli anni difficili della guerra, il rapporto conflittuale con il padre Romeo che gli impose una laurea in legge, gli studi clandestini all'Accademia d'Arte Drammatica, gli inizi come attore al Teatro Piccolo di Roma con Tino Buazzelli e l'incontro con Emilia, quella che sarà la donna della vita.

Elio Germano interpreta il Nino nazionale, mentre Miriam Leone è Emilia. In arte Nino è stato diretto dal figlio Luca Manfredi che ha firmato la sceneggiatura insieme a Elio Germano, le musiche sono di Nicola Piovani, Luca è anche autore del soggetto insieme a Dido Castelli.

Nino Manfredi, nel ricordo di un grande attore (12 foto) 1 di 12 Nino e Totò — Manfredi con Totò, con il quale aveva un rapporto di stima e amicizia. Agli inizi Nino ebbe un piccolo ruolo in Totò, Peppino e la Malafemmina e fu voce narrante di Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi. E poi si ritrovarono a recitare insieme in Operazione San Gennaro.

Home News In arte Nino: stasera il film su Manfredi su...