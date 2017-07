Assassinio sull'Orient Express, Deadpool 2 e Kingsman: Il cerchio d'oro tra le prossime uscite di Fox

La seconda parte del 2017 in casa Fox si apre subito nei prossimi giorni con uno dei titoli più attesi dell'intero 2017 tra quelli della casa di distribuzione che fa parte dell'imponente conglomerato mediatico di proprietà di Rupert Murdoch. Il 13 luglio, infatti, arriva nelle sale italiane The War - Il pianeta delle scimmie del talentuoso Matt Reeves, seguito de L'alba del pianeta delle scimmie e di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, nonché nono film dedicato alla saga cinematografica nata nel 1968 con il film cult interpretato da Charlton Heston.

Leggi anche: The War - Il Pianeta delle Scimmie: le prime reazioni della stampa USA

Nei prossimi mesi, però, il listino della Fox non punterà solo su fantascienza e azione, ma anche su drammi, commedie e animazione, fino ad arrivare al musical con The Greatest Showman, al cinema il 4 gennaio 2018. A proposito dell'anno prossimo, sono già molte le anticipazioni presentate a Riccione da Fox. In fondo all'articolo ne trovate l'elenco completo, ma per ora ci limitiamo a segnalare l'attesissimo Deadpool 2, sequel del fortunato e irriverente superhero movie del 2016 diretto da Tim Miller con protagonista Ryan Reynolds, il nuovo film sugli X-Men X-Men: The New Mutants e l'ultima fatica di Guillermo del Toro The Shape of Water. Ora, però, scopriamo insieme i film che la Fox distribuirà nei cinema da qui alla fine dell'anno.

Leggi anche: Deadpool 2: iniziate ufficialmente le riprese!

Un'estate tra azione e commedia

Oltre al già citato The War - Il pianeta delle scimmie, che si concentrerà sull'evoluzione della guerra senza esclusione di colpi tra le scimmie di Cesare e gli esseri umani, ad agosto e nei primissimi giorni di settembre sarà la volta di due commedie. Diario di una schiappa - Portatemi a casa!, quarto episodio della serie che ha avuto inizio nel 2010, racconterà le bizarre disavventure di Greg il quale, con la scusa di prensenziare al novantesimo compleanno della nonna, convincerà la famiglia a fare un viaggio con l'unico obiettivo di partecipare a un ambito convegno di gamer che si svolge nelle vicinanze. Nel cast, il giovane Jason Drucker e Alicia Silverstone. Dalla commedia per famiglie si passa a una commedia più irriverente con Fottute!, che si incentrerà sulla storia di Emily. Lasciata dal ragazzo proprio alla vigilia della partenza per un viaggio esotico, l'impulsiva e sognatrice protagonista convincerà l'imprudente madre Linda ad accompagnarla in una vacanza al di fuori di ogni regola. Le risate sembrano assicurate, anche grazie alle interpretazioni di Amy Schumer e Goldie Hawn.

Leggi anche: Fottute!: il primo trailer del film con Amy Schumer e Goldie Hawn

Un autunno tendente al dramma

Tra settembre e novembre, Fox presenterà cinque film di cui tre drammi con attori di richiamo, un'attesa commedia d'azione e un film d'animazione. Se Il domani tra di noi vedrà Idris Elba e Kate Winslet impegnati disperatamente a sopravvivere dopo che il loro aereo turistico è caduto sulle montagne innevate dello Utah, Rachel racconterà il teso ed enigmatico rapporto tra Rachel Weisz e Sam Claflin, mentre Gifted - Il dono del talento si incentrerà su un Chris Evans intento a crescere nel migliore dei modi la nipotina dopo la morte della sorella. Di tutt'altro genere è il sequel di Kingsman: Secret Service, Kingsman: Il cerchio d'oro, in cui vederemo Eggy e Merlin reagire a un temibilissimo attacco al quartier generale dei Kingsman e recarsi negli Stati Uniti per salvare il mondo. Il cast è robusto: oltre al giovane Taron Egerton, ci sono Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, Mark Strong e Channing Tatum. Alla proposta della Fox non mancherà neppure l'animazione con Capitan mutanda: Il film, dove due piccole pesti ipnotizzeranno il preside della loro scuola e lo trasformeranno in Capitan Mutanda, l'improbabile supereroe protagonista del fumetto che hanno inventato per venderlo ai loro coetanei.

Leggi anche: Kingsman - Secret Service: tra 007, Kick-Ass e My fair lady, la parodia dello spy movie è servita

Un inizio di inverno all'insegna del giallo, dell'avventura e del musical

Il titolo forse in assoluto più atteso del listino Fox di quest'anno viene presentato a dicembre ed è il nuovo adattamento cinematografico firmato da Kenneth Branagh del celbre romanzo di Agatha Christie Assassinio sull'Orient Express. A 43 anni dal film di Sidney Lumet, torneranno al cinema le indagini di Hercule Poirot sulla morte di un magnate americano ucciso nel suo scompartimento, mentre l'Orient Express è bloccato per una tormenta di neve. l cast annovera una gran quantità di attori di primissimo piano: lo stesso Branagh nei panni di Poirot, Johnny Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Daisy Ridley e Willem Dafoe. Dal giallo all'avventura in animazione con Ferdinand, storia di un toro che, dopo essere stato catturaro perché scambiato erroneamente per un animale pericoloso, farà di tutto per ritornare dalla sua famiglia e vivere liberamente. Il 4 dicembre, invece, sarà il turno di The Greatest Showman, già citato in apertura di articolo, musical interpretato da Hugh Jackman e Rebecca Ferguson che celebrerà la vita del grande showman americano P.T. Barnum.

Leggi anche: Assassinio sull'Orient Express: i fan non gradiscono la musica del trailer e si scatenano le parodie

Il listino Fox del secondo semestre del 2017

Le anticipazioni del 2018

Home Articoli Assassinio sull'Orient Express, Deadpool 2 e...