Zona Bianca stasera su Retequattro, ospiti e anticipazioni: i rincari estivi e i diritti LGBTQIA+

Zona Bianca torna stasera, 5 luglio, su Retequattro in prima serata: ecco quali temi saranno trattati in puntata.

Zona Bianca torna in TV stasera su Retequattro in prima serata. Nel mese di luglio, infatti, il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi raddoppierà gli appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì. Ospiti in studio ancora non annunciati per la puntata di stasera ma molti tempi su cui discutere.

Zona Bianca del 5 luglio

Rincari estivi

Nonostante l'inflazione rallenti i prezzi continuano a salire, e non solo dei generi alimentari (cosa che sta portando molte associazioni di consumatori a parlare apertamente di speculazione). Gli italiani che stanno programmando le vacanze si troveranno a fare i conti anche con i prezzi alle stelle di alberghi, ristoranti e servizi balneari, dovuti in parte al previsto boom di turisti in arrivo. Cosa che sta spingendo molte famiglie a rinunciare alle meritate ferie estive lontane da casa.

I lavoratori stagionali

Salgono i prezzi ma i lavoratori stagionali lamentano condizioni di lavoro non idonee, dal punto di vista contrattuale ed economico. Dall'altro lato della barricata gli imprenditori, che sostengono di non trovare personale abbastanza qualificato. Ecco perchè, nell'estate in cui si prevede una crescita turistica del 12%, è ormai la vecchia polemica tra stagionali e datori di lavoro ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza.

La scomparsa della piccola Kata

La piccola Kata, 5 anni, di origini peruviana, è scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile dell'hotel occupato in cui la famiglia vive. Le immagini registrate dalle telecamere della zona mostrano la bambina uscire dal cortile e poi rientrarvi. Il complesso ha più di un'uscita. Nel corso dello spazio ci sarà ancora un focus sul problema delle occupazioni abusive.

Diritti LGBTQIA+

Giugno, appena concluso, è stato il mese del Pride, la celebrazione delle conquiste ottenute dalla comunità LGBTQIA+. Allo stesso tempo però la decisione della Procura di Padova di dichiarare illegittimi 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali ha aperto un nuovo fronte di riflessione e rivendicazione.