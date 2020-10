Zombies 2, su Disney+ in streaming da oggi

Disney Plus rilascia oggi in streaming il sequel del film musical Zombies, con protagonisti Addison e Zed, ovvero Meg Donnelly e Milo Manheim!

Dopo aver conquistato il pubblico d'oltreoceano Disney Plus rilascia Zombies 2, sequel a suon di musica e divertimento ambientato nella città di Seabrook, una tranquilla cittadina conformista, cinquanta anni dopo l'apocalisse degli zombie!

Nel primo film gli zombie non rappresentano alcuna minaccia, ma vivono a Zombietown, quartiere isolato e permeato dalla loro creatività. Quando finalmente vengono ammessi al liceo cittadino, l'affascinante e carismatico zombie Zed (Milo Manheim), determinato a giocare a football, incontra la matricola Addison (Meg Donnelly) che invece vuole diventare una cheerleader. Inizialmente l'integrazione è difficile, ma Addison scopre che, dopo tutto, zombie e cheerleader non sono poi così diversi. Zed e Addison dimostreranno a Seabrook che vivere tutti insieme, accettando le proprie differenze, è possibile e meraviglioso.

Nel sequel, però, un gruppo di lupi mannari daranno del filo da torcere ai nostri protagonisti, rendendo il secondo capitolo ancora più elettrizzante. Quando è stato annunciato l'arrivo di Zombies 2, il direttore creativo Gary Marsh ha dichiarato: "Zombies ha lasciato senza fiato l'audience fatto di bambini e famiglie di tutto il mondo con le sue potenti tematiche e la sua incredibile musica. Siamo entusiasti del lavoro degli scrittori David Light e Joseph Raso e non vediamo l'ora di lavorare ancora con gli immensamente talentuosi Meg Donnelly e Milo Manheim, così come con il nostro regista di eguale talento, Paul Hoen, che porteranno in vita un nuovo capitolo di Zombies".

Zombies 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Disney Plus, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.