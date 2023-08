Zombie Town: Dan Aykroyd nel trailer dell'horror tratto da R.L. Stine

È stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di Zombie Town, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di R.L. Stine con Dan Aykroyd e Chevy Chase protagonisti.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 1° settembre, anche se al momento non si sa se sarà proiettato in sale selezionate o se sarà distribuito a livello più esteso.

Di seguito la descrizione del romanzo: "Questa era una città bella e tranquilla. Ma questo prima degli zombie. Quando il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno a vedere un film horror intitolato Zombie Town, l'ultima cosa che si aspettano è che i personaggi del titolo escano dallo schermo e li inseguano per tutto il cinema. E non sono i popcorn che queste creature affamate vogliono mangiare, ma cervelli umani! Ora Mike e Karen cercano freneticamente di fuggire per le strade della loro città, in preda al panico, prima che bande di zombie trasformino ogni singolo cittadino in un famelico divoratore di carne. Ma se Mike pensa di essere al sicuro una volta raggiunta casa sua e avvertiti mamma e papà, è meglio che si ricreda. Quando gli zombie dicono che è ora di pranzo, nessuna casa è al sicuro! Zombie Town è la rivisitazione deliziosamente spettrale di R.L. Stine del genere horror che sta infettando il mondo, morso dopo morso".

Dan Aykroyd e Chevy Chase nel cast del film Zombie Town, tratto dal libro di R.L. Stine

Marlon Kazadi e Madi Monroe interpretano i giovani eroi del film, nel cast anche Henry Czerny di Mission: Impossible e le star di Kids in the Hall Scott Thompson e Bruce McCulloch. Sebbene i fan fossero impazienti di vedere Dan Aykroyd e Chevy Chase riuniti sul grande schermo, da questo primo trailer sembra che non abbiano alcuna scena insieme.