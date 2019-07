Zombie Tidal Wave: il folle trailer dell'erede di Sharknado

Ian Ziering ritornerà protagonista su Syfy con il survival catastrofico Zombie Tidal Wave che si preannuncia già come l'erede di Sharknado, ecco il trailer!

Zombie Tidal Wave, come appare evidente dal trailer, sembra destinato a diventare l'erede di Sharknado in quanto a follia e sequenze spettacolarmente catastrofiche.

Nel video spazio quindi all'emergere dei morti viventi dai fondali marino e ai primi dettagli riguardante la trama del progetto.

Il protagonista del nuovo progetto di Syfy Wire destinato ad attirare l'attenzione e l'ironia degli spettatori è ancora una volta Ian Ziering. In Zombie Tidal Wave l'attore è Hunter Shaw, un marinaio intrepido che si ritrova ad affrontare un'epidemia di origine oceanica che minaccia l'intero ecosistema. Da una crepa apertasi nel fondale marino sono infatti apparsi degli zombie, dal sangue blu, che attaccano i bagnanti e le persone che si ritrovano in zona. Shaw, con l'aiuto dello sceriffo Kameo Akoni, deve quindi cercare di agire prima che sulla città piombi uno tsunami composto da morti viventi.

Ian Ziering è autore anche dell'idea alla base del progetto e produttore del film che è stato girato in Thailandia e verrà trasmessa sugli schermi di Syfy il 17 agosto. Alla regia, invece, c'è, come nel caso di Sharknado, Anthony C. Ferrante, autore anche di altri survival catastrofici.

