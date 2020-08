Zoe Saldana: "Non avrei dovuto interpretare Nina Simone, meritava di meglio"

Zoe Saldana ha chiesto scusa per aver interpretato Nina Simone in un film biografico dedicato alla leggendaria cantante jazz.

La star di Guardiani della Galassia, in un'intervista rilasciata a Bese, ha infatti sostenuto che l'artista "meritava di meglio".

L'attrice ha dichiarato: "Non avrei mai dovuto interpretare Nina Simone. Avrei dovuto fare tutto in mio potere con le possibilità che avevo 10 anni fa, che erano diverse rispetto a ora, ma era comunque un'influenza, per far scegliere una donna Nera per interpretare una donna Nera eccezionalmente perfetta". La scelta di Zoe Saldana è stata a lungo al centro delle polemiche a causa delle sue origini etniche, essendo discendente da famiglie domenicane e portoricane, e della decisione di applicarle un naso finto e del trucco per far sembrare la sua pelle più scura.

Zoe Saldana aveva inoltre aggiunto: "All'epoca ho pensato di avere il permesso di interpretarla perché ero una donna di colore. E lo sono. Ma è Nina. E Nina ha avuto una vita e un percorso che dovrebbero essere onorati nei più minimi dettagli... meritava di meglio".

La star ha concluso: "Ci siamo appropriati di qualcuno come Nina Simone per molto tempo. E volevo semplicemente che venisse raccontata la sua storia nel modo giusto perché lo merita".

L'artista India Arie era tra chi aveva espresso un'opinione negativa perché il casting aveva privato a un'attrice afroamericana della possibilità di ottenere il ruolo: "Sarebbe stato importante e rilevante se avessero fatto un film su Nina Simone in cui l'attrice somigliava davvero a lei. Avrebbe cambiato, penso, la vita a qualcuno".

La figlia di Nina Simone, Lisa Simone Kelly, aveva aggiunto: "Mia madre era cresciuta in un periodo in cui le si diceva che il suo naso era troppo ampio, la sua pelle era troppo scura. Per quanto riguarda l'aspetto fisico questa non è la scelta migliore". L'artista aveva apprezzato gli sforzi di Zoe Saldana, pur avendo sottolineato che la sceneggiatura non era nemmeno accurata e fedele a quanto realmente accaduto.