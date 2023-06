Zerocalcare Animation Art Book, in arrivo il volume speciale

BAO Publishing ha annunciato l'uscita di Zerocalcare Animation Art Book, il volume speciale che racconta per la prima volta in modo organico la preparazione delle serie tv del fumettista.

BAO Publishing ha annunciato l'uscita di Zerocalcare Animation Art Book, il volume speciale che racconta per la prima volta in modo organico la preparazione delle serie tv del fumettista.

Tre anni, due serie animate. Il viaggio di Zerocalcare nel mondo dell'animazione viene raccontato per la prima volta in modo organico, con materiale inedito e mai visto prima: bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori, con interviste alle principali figure che hanno lavorato a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, le serie prodotte da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing e disponibili su Netflix.

Uno sguardo divertito e divertente dietro le quinte di due delle serie animate più amate degli ultimi anni, un racconto per emozioni e immagini senza precedenti in un cartonato a colori con sovraccoperta. Zerocalcare Animation Art Book è disponibile in libreria dal 20 giugno 2023. La sinossi di Questo mondo non mi renderà cattivo, disponibile da oggi su Netflix e già recensito qui da Movieplayer.it, racconta: "Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo."