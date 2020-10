Zerocalcare - A Babbo Morto: Neri Marcorè e Caterina Guzzanti voci dell'audiolibro

A Babbo Morto, il nuovo fumetto di Zerocalcare, verrà messo in vendita anche in formato audiolibro e BAO Publishing ha annunciato che il progetto potrà contare sulle voci di Neri Marcoré e Caterina Guzzanti.

La versione audio sarà prodotta e distribuita da Storytel.

Tra le pagine di A Babbo Morto, come rivela la sinossi ufficiale, si racconta cosa accade "quando Babbo Natale non c'è più e tocca ai suoi figli, Figlio Natale e Figlia Natale, gestire l'azienda di famiglia. Con la globalizzazione, diventano un enorme hub di distribuzione di giocattoli e regali, ma gli elfi e gli gnomi si sentono sfruttati. Quando il Folletto Gaetano viene trovato morto in circostanze misteriose, inizia una protesta sindacale come il Polo Nord non ne ha viste mai. E non è che la Befana se la passi meglio, eh! Da quando si è capito che le sue anziane rider hanno contratti senza assistenza sanitaria o assicurazione, la sua reputazione è andata a rotoli".

Zerocalcare ha scritto e illustrato il progetto, mentre i colori sono curati da Alberto Madrigal.

Storytel ha prodotto e distribuito l'audiolibro, della durata di due ore, che adatta la versione fumetti ed è stato realizzato con la voce narrante dello stesso Zerocalcare e con il contributo di celebri attori del cinema italiano: Neri Marcorè e Caterina Guzzanti.

Marco Ragaini, direttore editoriale di Storytel Italia, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di questa collaborazione con BAO Publishing, iniziata con il podcast Comics will break your heart, condotto da Michele Foschini, e proiettata ora verso un nuovo format di prodotti audio innovativi, tratti dalle migliori graphic novel, che si svilupperà nel 2021".

A babbo morto è disponibile il libreria e in formato audiolibro dal 12 novembre 2020.