Zendaya e la sconfitta a Dancing with the stars: "Provo ancora un po' di rancore"

L'attrice Zendaya ha partecipato a Dancing with the stars quando aveva solo 16 anni e ha ammesso di non essere stata felice per la sconfitta subita.

Zendaya è ritornata a parlare della sua esperienza nello show Dancing with the Stars, a cui ha partecipato nel 2013, ammettendo di essere ancora insoddisfatta per la mancata vittoria.

La giovane star è stata una concorrente nello show durante la sedicesima stagione insieme a Valentin Chmerkovskiy, vinta dalla coppia composta da Kellie Pickler e dal ballerino Derek Hough.

L'ammissione di Zendaya

Rispondendo alle domande del magazine W, Zendaya ha ora dichiarato: "Sentite, nutro ancora un po' di animosità a questo proposito. Ho sofferto per quella sconfitta". La protagonista di Challengers, in corsa per prestigiose nomination durante questa stagione dei premi cinematografici grazie al film diretto da Luca Guadagnino, ha proseguito ricordando: "Avevo solo 16 anni ed è stato davvero stressante. Essere in tv dal vivo ogni settimana? Si tratta di qualcosa di così spaventoso!".

I rimpianti della star

L'attrice ha ammesso che, ripensandoci, avrebbe voluto gestire la situazione in modo diverso: "L'ho affrontato davvero seriamente e avrei voluto non averlo fatto. Vorrei essermi divertita un po' di più e pensare 'Eh, pazienza'. Capite cosa voglio dire? Ma mi stavo stressando. Ci ho davvero pensato troppo".

Recentemente Zendaya aveva spiegato che non aveva mai visto Dancing with the stars prima di essere coinvolta come concorrente, sottolineando: "Mia nonna ama la trasmissione, è adatta a lei". La star di Dune e Spider-Man pensa infatti di non essere stata, quando era una teenager ed è stata scelta dai produttori, nel target dello show dal punto di vista anagrafico. Dopo l'esperienza vissuta, inoltre, non si è più sintonizzata sulla gara di danza targata ABC che vede coinvolte le celebrità.