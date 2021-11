Zelig 2021 da stasera su Canale 5: il cast della nuova edizione

Da stasera su Canale 5 alle 21:20 al via Zelig 2021 con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata italiana. I due conduttori saranno al timone della trasmissione, a distanza di anni dal loro felicissimo debutto. L'alchimia che li lega è indissolubile e sarà uno dei valori aggiunti per lo spettacolo.

Il programma torna in tv - dopo aver fatto registrare il tutto esaurito al TAM Teatro degli Arcimboldi - per regalare ai telespettatori momenti esilaranti e di leggerezza. Inoltre, l'occasione celebra il sodalizio cresciuto negli anni tra Mediaset e Zelig che festeggia così i 25 anni in tv - la prima puntata andò in onda nel 1996 su Italia 1 - e i 35 anni di attività.

Ecco il cast completo della nuova edizione:

Marco Marzocca

Paolo Cevoli

Gabriele Cirilli

Gene Gnocchi

Gianluca De Angeli e Marta Zoboli

Albertino

Ale e Franz

Marco Della Noce

Dario Vergassola

Gioele Dix

Paolo Migone

Leonardo Manera

Teo Teocoli

Teresa Mannino

Maurizio Lastrico

Raul Cremona

Mister Forest

Anna Maria Barbera

i Senso D'Oppio

Giuseppe Giacobazzi

Giovanni Vernia

Federico Basso

Ippolita Baldini

Max Angioni

Vincenzo Albano

Luca Cupani

Vincenzo Comunale

Corinna Grandi

Ecco il promo della nuova edizione, che sarà naturalmente visibile in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.