Zelensky - Nel centro del mirino: Bear Grylls incontra su Nove il Presidente dell'Ucraina

Venerdì 2 giugno su Nove, Bear Grylls incontra il Presidente dell'Ucraina per raccontare le storie della popolazione colpita dagli orrori della guerra.

Venerdì 2 giugno, alle 0:30, su Nove, va in onda Zelensky - Nel centro del mirino, uno speciale in cui Bear Grylls intervista il presidente dell'Ucraina e la popolazione in lotta contro l'invasore russo. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

L'esperto di sopravvivenza Bear Grylls ha preso parte ad una spedizione unica nel suo genere, un viaggio nel cuore dell'Ucraina per visitare un paese distrutto dalla guerra e raccontare le storie dei suoi cittadini. Bear ha avuto l'opportunità di camminare tra le strade della capitale, Kiev, insieme al presidente Volodymyr Zelensky ed intervistare la popolazione ucraina colpita duramente dagli orrori della guerra.

La guerra continua ad imperversare ai confini dell'Europa e Bear, 25 anni dopo aver lasciato i corpi militari, si trova ancora una volta al centro di un campo di battaglia, questa volta su invito dello stesso presidente Zelensky, per realizzare un reportage sulle condizioni dell'Ucraina ad un anno dall'invasione Russa. Nemmeno tutti gli anni passati ad allenarsi per i suoi documentari di sopravvivenza hanno potuto preparare Grylls a quello che ha affrontato nei suoi tre giorni di viaggio per raggiungere Kiev, attraversando un paese sotto continui bombardamenti missilistici.

Viaggiando lungo il fronte della città di Irpin, teatro dei più feroci attacchi russi, Bear ha incontrato i cittadini che hanno deciso di non abbandonare le proprie case e che cercano modi per andare avanti tra la devastazione che li circonda.

Lo speciale racconta storie di eroismo e sopravvivenza, come quella di Oleksandr, che oggi è un soldato ma prima della guerra era un ragazzo come tanti altri, ma anche tragedie, come quella della giornalista Alina che durante gli scontri ha perso suo padre.

Un viaggio senza precedenti, quello di Grylls, per incontrare il presidente ucraino e scoprire le strategie grazie alle quali il Paese cerca di sopravvivere al futuro che lo attende.

Durante l'incontro, che non è avvenuto tra le formali atmosfere del Palazzo del Governo di Kiev ma tra le strade della capitale, Bear ha avuto l'occasione di conoscere e incontrare Volodymyr Zelensky, la carismatica figura del presidente ucraino.