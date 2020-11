Lo Zecchino d'Oro di Carlo Conti e Mara Venier rimandato al 2021

Lo Zecchino d'oro è stato rimandato al 2021: l'edizione canora dei bambini presentata da Carlo Conti e Mara Venier è stata spostata alla primavera del 2021 per l'emergenza Coronavirus.

La rassegna canora dei più piccoli si arrende al Covid-19, la 63esima edizione dello Zecchino d'Oro sarebbe dovuta andare in onda all'inizio del mese dicembre, la finale era fissata per sabato 5 in prima serata. L'emergenza Coronavirus ha convinto i dirigenti RAI e gli organizzatori della trasmissione a spostare la rassegna che lo scorso anno ha visto trionfare Rita Longordo di 8 anni con il brano Acca.

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della trasmissione, aveva chiesto a Mara Venier di affiancarlo sul palco dello Zecchino d'oro. La presentatrice lo aveva annunciato durante una puntata di Domenica In dicendosi contentissima della telefonata di Conti e pronta per questa nuova avventura. Stando alle indiscrezioni di Blogo la RAI sembra aver già deciso che la finale si farà in un sabato del mese di maggio 2021.

Nel frattempo il direttore artistico della rassegna è tornato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, Carlo Conti sembra aver passato la fase critica dell'infezione ma i suoi tamponi sono ancora positivi.