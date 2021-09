Lo Zecchino d'oro dedica una canzone ai bambini per il primo giorno di scuola: il trailer

Si chiama Sta passando la tempesta la canzone che lo Zecchino d'oro dedica al primo giorno di scuola di tanti bambini. Il videoclip (di cui il trailer è una piccola anteprima) sarà pubblicato sui canali RAI lunedì 13 settembre per accompagnare tutti gli studenti d'Italia nel loro rientro a scuola dopo un periodo così difficile.

Da dove nasce la canzone? Sta passando la tempesta, musicata da Paolo Giovanni D'Errico e cantata dal Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni, prende vita dal libro omonimo scritto da Alberto Pellai, che propone un percorso, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria, che intende prenderli per mano e aiutarli a esplorare le proprie risorse interiori con cui far fronte alle difficoltà.

Sostenere la crescita nei tempi di tempesta significa per gli adulti insegnare ai più piccoli non solo ad affidarsi quando le onde sembrano troppo alte, ma anche e soprattutto a trovare dentro di sé le risorse adeguate per affrontare le sfide del momento.

Il videoclip, realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi, sarà trasmesso dal 13 settembre su Rai Yoyo e Rai Gulp, e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Video e canzone nei giorni successivi arriveranno anche sul canale YouTube dello Zecchino d'Oro.

Inoltre, lunedì 20 settembre, in diretta su Rai1 da Pizzo Calabro, una parte del Coro dell'Antoniano si esibirà proprio con Sta passando la tempesta all'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/22, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.