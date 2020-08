Zachary Levi spiega con un video come affrontare il Coronavirus in modo divertente: prenderlo a mazzate

Zachary Levi ha condiviso su Instagram con un video un divertente modo per affrontare il Coronavirus prendere a mazzate una sua riproduzione in stile Piñata.

Zachary Levi ha condiviso un divertente video in cui mostra un approccio molto originale al dover fare i conti con il Coronavirus: prenderlo, letteralmente, a mazzate.

La catartica attività è resa possibile grazie a un'idea del suo amico Kyle Ray che ha ideato Covie The Piñata inizialmente come uno scherzo e poi come modo per far divertira adulti e bambini durante questo periodo particolarmente complicato e stressante.

Zachary Levi ha spiegato: "Il mio amico Kyle è venuto da me con questa idea e all'inizio sono scoppiato a ridere. Poi, dopo averci riflettuto un po', ho capito che era un'idea geniale. Quale modo migliorare per liberarci della nostra aggressività collettiva legata al Covid che colpirlo con una mazza!".

L'originale Piñata è delle dimensioni perfette per essere riempita con caramelle, alcol, mascherine, disinfettanti per le mani o quello che si desidera in base alle occasioni in cui si vuole cercare di eliminare il virus, dai matrimoni alle feste per bambini o tra colleghi.

La star di Shazam!, che nelle prossime ore sarà protagonista anche dell'evento DC FanDome, ha inoltre sottolineato: "Il 10% dei proventi sarà destinato alle incredibili persone che lavorano per l'associazione Active Minds perché, ora più che mai, abbiamo bisogno di aiutare le persone nei loro percorsi legati alla salute mentale ed emotiva. Ordinate al link nella mia biografia su Instagram e prendete a calci in c**o il Covid! Buona caccia a tutti!".