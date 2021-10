You 3, un errore di continuità fa perdere la testa ai fan

I fan di You 3 hanno notato un errore di continuità nella serie Netflix e hanno letteralmente perso la testa su TikTok. Nella terza stagione del thriller psicologico, in cui il serial killer Joe Goldberg tenta di cambiare vita per evitare che suo figlio diventi come lui, è presente una svista che i produttori non hanno notato.

In una sequenza della terza stagione si assiste ad una conversazione tra Joe Goldberg e la bibliotecaria Marianne, interpretata da Tati Gabrielle, la quale gli scrive: "Ho bisogno di parlarti". Love Quinn, la fidanzata di Joe, risponde al messaggio facendo finta di essere lui: "Vieni a casa al più presto. È un'emergenza".

E' proprio questa scena ad aver catturato l'attenzione di Annabelle, la fan della serie che non riusciva a credere ai propri occhi quando si è resa conto che c'era qualcosa che non andava con la foto del profilo di Joe presente nella sequenza.

Ingrandendo un fermo immagine della scena è piuttosto evidente che quello della foto non è Joe, bensì un uomo a caso con i capelli castani. Annabelle ha scelto di condividere la sua scoperta su TikTok, dove è immediatamente diventata virale totalizzando quasi un milione di visualizzazioni. I commenti dei fan sono arrivati a centinaia: "Come si fa a fare un errore del genere?", "Questo livello di pigrizia non è accettabile" e ancora "Bastava mettere una sua foto, come si fa a non pensarci".