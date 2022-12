Yesterday, Julian Lennon dice che una strana scena "ha rovinato l'intero film"

Julian Lennon, figlio del celebre cantante dei Beatles John Lennon, non ha gradito una scena in particolare di Yesterday, il film diretto da Danny Boyle

Il figlio di John Lennon, Julian Lennon, afferma di non aver apprezzato una specifica scena del film Yesterday scritto da Richard Curtis e diretto da Danny Boyle, che vede l'apparizione del defunto padre.

Nel film, Lennon è interpretato da Robert Carlyle e incontra Jack Malik (Himesh Patel) in una remota campagna dopo un viaggio in macchina. Secondo Julian Lennon questa "strana" scena non avrebbe senso, anzi rovinerebbe l'intero film.

"In realtà ho amato Yesterday, fino a quando non hanno inserito quella strana ricostruzione di come sarebbe stato papà a settanta e ottant'anni o giù di lì, su un'isola scozzese o irlandese" - ha detto a Kevin Nealon - "Questo mi ha fatto perdere di vista l'intero film. Non l'ho capito. Non era necessario per me, è stato semplicemente strano".

Non si finisce mai di parlare del grande John Lennon, infatti oltre alle dichiarazioni di delusione del figlio, un altro evento ha portato di nuovo l'attenzione su di lui: l'esposizione al Museo dei Beatles di Liverpool di un gabinetto di porcellana appartenuto al cantante.

Non è certo un oggetto che si trova tutti i giorni in un museo, infatti Roag Best - fratello del batterista originale dei Beatles Pete e proprietario del museo - ha dichiarato a BBC News: "Abbiamo pensato: 'Beh, è un po' stravagante, non è quello che esporremmo normalmente, ma chi può dire cosa si dovrebbe o non si dovrebbe esporre, quindi, dai, ci proveremo'".