Yakitori, su Netflix in streaming da oggi

Yakitori - Soldiers of Misfortune, la serie animata tratta dal romanzo di Carlo Zen, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 18 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Questa serie animata di prossima uscita è un adattamento del nuovo romanzo di fantascienza militare di Carlo Zen, che aveva debuttato con Saga of Tanya the Evil. Akira Ihotsu è un ragazzo che trascorre le sue giornate ribellandosi contro una società oppressiva su una Terra del futuro, dominata e controllata da Shoren, la Federazione Commerciale del Sistema Pan-Stellare. Un giorno Akira è scoperto da Pupkin, un "cuoco" per Shoren, e si offre di unirsi alla fanteria orbitale planetaria chiamata "Yakitori", una brutale unità le cui missioni registrano in media il 70% di decessi.

Insieme agli emarginati di altre nazioni, Akira si ribella al suo destino predeterminato. Yakitori è tratto dal romanzo Yakitori di Carlo Zen (pubblicato da Hayakawa Bunko JA/Hayakawa Publishing), la regia è di Hideki Anbo, la sceneggiatura è di Mitsuyasu Sakai, il character design è di Atsushi Yamagata, le musiche sono di Ken Ishii, mentre la produzione animata è dello studio ARECT. Nel cast vocale originale troviamo Taito Ban, Asami Seto, Shunsuke Takeuchi, Kengo Kawanishi, Akari Kito, Kenjiro Tsuda, Wataru Takagi, Tetsu Inada e Hatsune Miku(Saki Fujita).