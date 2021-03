X-Men: Marvel sta progettando il ritorno dei personaggi con il film The Mutants?

Gli X-Men potrebbero presto tornare sul grande schermo: secondo alcune indiscrezioni, in fase di sviluppo per Marvel Studios ci sarebbe un film intitolato The Mutants.

La notizia è stata condivisa da The Illuminerdi e, per ora, non è stata confermata dallo studio.

Marvel ha riottenuto la possibilità di utilizzare i personaggi legati ai franchise come quelli di X-Men e Fantastic Four nel 2019, grazie all'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney. Recentemente era stato inoltre distribuito The New Mutants, il progetto arrivato sugli schermi dopo molti posticipi.

Il sito non ha condiviso ulteriori dettagli riguardante il progetto in fase di sviluppo e alcuni fan hanno persino ipotizzato che ci sia un legame con WandaVision, la serie Marvel realizzata per Disney+ in cui è apparso Evan Peters, interprete di Quicksilver nei film dedicati ai mutanti.

Kevin Feige aveva dichiarato durante la promozione della serie: "Sapete quanto amo gli X-Men. Ho già detto da dove ho iniziato. Non posso dirvi nulla prima che lo studio annunci i progetti, ma potete essere certi che si è parlato a lungo, e si continua a farlo, del franchise".