X-Men: Kevin Feige conferma che il lavoro sulla sceneggiatura del reboot è iniziato

La sceneggiatura del reboot di X-Men sta venendo scritta in queste settimane. A confermarlo è stato il produttore Kevin Feige durante la promozione del film che segna il ritorno nelle sale dei Fantastici 4, regalando un update che potrebbe far felici i fan dei personaggi dei fumetti.

Il lavoro sul film degli X-Men

Il capo dei Marvel Studios, intervistato da ComicBook, ha confermato che Jake Schreier, dopo aver firmato Thunderbolts*, sarà il regista del film dedicato alla storia dei mutanti. Gli X-Men dovrebbero tornare nei cinema nel 2027, al termine della conclusione della Multiverse Saga che avverrà con il film Avengers: Secret Wars.

Kevin Feige ha dichiarato: "Siamo davvero, davvero fortunati nell'avere alla regia Jake Schreier e davvero entusiasti nel collaborare con lui. E quindi stiamo iniziando. Sta iniziando tutto. La stesura dello script è in corso".

Il produttore ha aggiunto che Jake Schreier è una persona 'incredibilmente intelligente' e un 'filmmaker talentuoso'. Feige ha sottolineato: "Abbiamo avuto un'esperienza grandiosa con lui in Thunderbolts. E se avete visto quel film, quello che ha fatto con quei personaggi, ha inoltre la capacità di tenere sotto controllo, come dire, un pubblico più giovane. È sicuramente più giovane di me, ma ha sfruttato questa caratteristica in un modo che credo sia stato importante per Thunderbolts, molto più importante per gli X-Men. Perché X-Men, come nei fumetti, sarà un film molto orientato ai giovani, incentrato e con un cast ben definito".

La saga dei mutanti ha ancora molto da raccontare

La notizia del coinvolgimento di Schreier nel reboot di X-Men era emersa online a maggio, venendo poi confermata solo recentemente dai vertici dei Marvel Studios.

Feige ha ribadito che c'è ancora molto da raccontare sugli schermi legato all'universo dei personaggi: "Ci sono così tante saghe all'interno delle saghe per gli X-Men di cui stiamo parlando attualmente, quale saga far crescere e costruire mentre ci occupiamo della cosa più importante, ovvero presentare tutti questi personaggi e dare loro ciò che meritano nel nostro primo film".

In Avengers: Doomsday, film in arrivo il 18 dicembre 2026, torneranno alcuni interpreti dei film dei mutanti che erano stati prodotti da 20th Century Fox: Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), e Channing Tatum (Gambit).