X Factor 2021, la semifinale stasera su Sky Uno: ospiti e anticipazioni

La semifinale di X Factor 2021 va in scena stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW con 5 artisti - Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gIANMARIA - che vedono ormai vicinissima la realizzazione di uno dei propri sogni. Ma c'è ancora uno scoglio, enorme e decisivo, da affrontare per poter guadagnare il pass che permetterà loro di conquistare l'ambitissimo palco del Mediolanum Forum di Assago: uno dei 5 dovrà abbandonare la gara proprio a un passo dal traguardo.

Come scopriamo dalle anticipazioni, la penultima tappa di questa avventura vedrà i cantanti impegnati in due manche di cover, di cui la prima sarà costituita da 5 straordinari duetti con altrettanti artisti ospiti:

Baltimora avrà con sé sul palco del Teatro Repower Fulminacci , artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo nel 2021 con il brano "Santa Marinella"; i due canteranno il brano "Resistenza" (estratto dall'album "La Vita Veramente" di Fulminacci)

, artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo nel 2021 con il brano "Santa Marinella"; i due canteranno il brano "Resistenza" (estratto dall'album "La Vita Veramente" di Fulminacci) i Bengala Fire saranno accompagnati da Motta , cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima nel 2016 per "La Fine dei Vent'Anni" e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro "Vivere o morire": eseguiranno il pezzo "Del Tempo Che Passa La Felicità"

, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima nel 2016 per "La Fine dei Vent'Anni" e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro "Vivere o morire": eseguiranno il pezzo "Del Tempo Che Passa La Felicità" con Erio ci sarà La Rappresentante di Lista con cui canterà "Amare", brano che ha lasciato il segno all'ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall'incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina

con cui canterà "Amare", brano che ha lasciato il segno all'ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall'incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina Fellow avrà al suo fianco Benjamin Clementine , uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi il cui primo disco "At Least For Now" nel Regno Unito è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel 2015, per cantare assieme "I Won't Complain"

, uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi il cui primo disco "At Least For Now" nel Regno Unito è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel 2015, per cantare assieme "I Won't Complain" gIANMARIA duetterà con Samuele Bersani - tra i più importanti cantautori italiani con una carriera costellata di riconoscimenti da parte di pubblico e critica, cinque volte vincitore della Targa Tenco, l'ultima delle quali nell'edizione di quest'anno come miglior disco in assoluto per il suo "Cinema Samuele" - sulle note di "Spaccacuore"

A seguire i cinque artisti in gara nella semifinale di #XF2021 torneranno sul palco per esibirsi nella seconda manche di cover assegnate per loro dal proprio giudice.

Baltimora canterà "Altrove", uno dei pezzi manifesto e più riconoscibili di Morgan, riproponendolo a suo modo; i Bengala Fire proveranno a unire due epoche musicali creando un mash-up di due super hit rock: "Sunny Afternoon", brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e "Chelsea Dagger", pezzo decisamente più contemporaneo (risale al 2006) dei The Fratellis; Erio proporrà il capolavoro "Street Spirit (Fade Out)" dei Radiohead, tratto dal loro disco del 1995 "The Bends"; Fellow porterà una energica versione di "Dog Days Are Over" di Florence + The Machine, secondo estratto dal loro applauditissimo album di debutto "Lungs"­; infine gIANMARIA, nel suo percorso nel cantautorato italiano, si metterà alla prova con l'immensa "Alexander Platz", brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva. Al termine di questa manche, i voti ricevuti nel corso dell'intera puntata andranno a stilare una classifica per la quale gli ultimi due andranno al ballottaggio: torneranno quindi davanti ai giudici che saranno chiamati a individuare l'eliminato del sesto Live Show.

Nel corso dello show, inoltre, è prevista un'imperdibile esibizione di Manuel Agnelli che presenterà "Laprofondità degli abissi", brano in uscita sulle piattaforme digitali da giovedì 2 dicembre e contenuto nella colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti bros. dal 16 dicembre al cinema.