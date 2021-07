X Factor 2021, i giudici: "Progetti molto particolari, più contaminazioni e meno trap"

Grande attesa per X Factor 2021, al via il prossimo 16 settembre con tante novità, con progetti molto particolari, eclettici e con meno musica trap.

Fervono i preparativi per X Factor 2021, un'edizione carica di novità che comincia al grido di eclettismo e meno trap, come hanno sottolineato i quattro giudici nei video diffusi sui social dello show.

"C'è un cambio quest'anno rispetto a quello che abbiamo sentito l'anno scorso, c'è il ritorno anche di un aspetto un po' più rock, c'è meno trap e anche il rock è molto più contaminato rispetto a quello che abbiamo sentito tanti anni fa" ha osservato Mika, già seduto da giorni dietro al tavolo della giuria per via delle Audizioni.

Certo, il rock'n'roll non è mai abbastanza e lo sa bene Manuel Agnelli, che ha visto le proprie aspettative un po' frustrate. C'è un ingrediente che però proprio non manca, il sale di X Factor: il talento.

"È incredibile come ogni anno alle selezioni arrivino dei talenti, si vede che di talento puro ce n'è veramente tantissimo in questo Paese" ha raccontato il frontman degli Afterhours. "Ci sono parecchie band, alcune sono anche molto buone, ma particolari. E questo è un vantaggio".

E il dato numerico rispetto ai gruppi non sarebbe potuto essere diverso, viste le grandi novità introdotte con un'edizione all'insegna del cambiamento: non ci sarà più la suddivisione in categorie tradizionali (Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi), le squadre verranno formate sulla base della proposta musicale, ma soprattutto i giudici dovranno portare ai Live almeno un solista e almeno una band.

Grandi responsabilità per Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, ma anche tanto entusiasmo per il fatto di ritrovare dietro a quel tavolo più che dei colleghi ormai degli amici.

"Tornare al tavolo dei giudici è stato entusiasmante, ritrovarsi è sempre un'emozione tipo compagni di classe che si rivedono dopo tanto tempo": è questa l'atmosfera descritta da Hell Raton. A cui fanno eco le parole di Agnelli: "La giuria è veramente affiatata, il feeling al tavolo è ormai super oliato e quindi stiamo andando alla grandissima".

C'è voglia di ricominciare, insomma, ma c'è anche tanta voglia di regalare sorrisi e divertimento, come ben sottolineano le parole di Emma Marrone: "arriviamo da un anno complicato, dove i ragazzi non si sono potuti esprimere proprio al 100%, quindi magari qualcuno di loro è uscito dalla cameretta e si è presentato direttamente sul palco di X Factor".

E siamo sicuri che a regalare momenti di leggerezza ci penserà anche Ludovico Tersigni, il conduttore nuovo di zecca di X Factor. Popolare come volto di Summertime e Skam Italia, il giovane attore avrà il difficile compito di non far rimpiangere l'ex padrone di casa Alessandro Cattelan, ma, a giudicare dalla sintonia con i quattro giudici, le premesse sono già ottime.

"Questi primi giorni di Auditions sono stati una figata" ha raccontato Tersigni, aggiungendo: "Con i giudici mi sono trovato benissimo dal primo momento, non vedo l'ora di paracadutarmi con Manuelito, di suonare con Manuel, di bere fiumi di champagne con Mika e di andare a un concerto di Emma".

X Factor 2021 prenderà il via il 16 settembre alle 21:15 su Sky Uno, si potrà seguire in contemporanea anche in streaming su Sky Go e NOW e farà compagnia al pubblico con una nuova puntata ogni giovedì sera.