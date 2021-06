X Factor 2021 svela i giudici e annuncia un'importante novità

X Factor 2021 scalda i motori e svela i nomi dei giudici: saranno ancora Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma Marrone e Mika a sedere dietro all'iconico tavolo, ma il loro compito quest'anno sarà decisamente rinnovato.

Sarà infatti una stagione con una novità rivoluzionaria per il format: quella italiana è la prima edizione al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). I 4 giudici rimarranno mentori di squadre che mai come stavolta saranno eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si metteranno in gioco in modo nuovo, potranno raccontare la propria idea di musica senza alcun limite, sconfinando fuori da ogni etichetta che preesiste al talento. Tra loro la gara sarà ancora più gara e la musica sarà ancora più musica, e proprio la musica sarà rappresentata tutta, in maniera sempre più ampia, fluida e variegata.

Un cambiamento radicale ma anche naturale che si inserisce nel percorso di X Factor, un programma da sempre contemporaneo, sintonizzato sul suo tempo, che ha costantemente cercato di accordarsi all'urgenza espressiva e artistica delle nuove generazioni, e continua a farlo. Come è già accaduto nella scorsa edizione, quando ai brani inediti è stato dedicato uno spazio rilevante come mai prima di allora. X Factor 2021 sarà ancor di più legato a una necessità che è parte integrante della filosofia del programma, sopra e sotto il palco: la libertà di genere, l'assenza di etichette, il superamento dei confini.

Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: "Poter confermare oggi la giuria, con Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, è un'ottima notizia per X Factor e per il pubblico. I nostri giudici hanno fatto un lavoro grandioso lo scorso anno [...] sia al tavolo sia nel faticoso e appagante impegno quotidiano con i ragazzi. Quest'anno il loro coinvolgimento alla ricerca del talento sarà ancora più totale e senza limiti, in virtù della grande novità che oggi annunciamo: l'eliminazione - per la prima volta al mondo in questo format - della suddivisione in categorie tradizionali [...] Eliminando la storica divisione in categorie X Factor non solo accoglie il cambiamento, ma vuole farsene portabandiera: in un mondo che non ha più bisogno di fare distinzioni di genere o di età, per noi talento è un sostantivo neutro".

A questa novità se ne aggiunge anche un'altra, che conosciamo ormai da qualche settimana: dopo l'annuncio dell'addio al programma di Alessandro Cattelan, sarà Ludovico Tersigni a prendere il suo posto come conduttore. Un debutto vero e proprio per il giovane attore, diventato popolare per la partecipazione a Skam Italia: sarà la sua prima volta come conduttore di uno show.