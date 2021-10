X Factor 2021: i concorrenti e le squadre che parteciperanno ai Live

X Factor 2021 ha le sue 4 squadre e i suoi 12 concorrenti che saranno i protagonisti degli attesissimi Live, al via la prossima settimana. Nel corso di una puntata tesissima, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto tre concorrenti ciascuno tra i loro roster che accedono agli show in diretta del programma.

Ecco le squadre in gara a #XF2021:

Con Emma ci saranno: gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo

ci saranno: gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo Con Hell Raton ci saranno: Versailles, Edoardo Spinsante e la band Karakaz

ci saranno: Versailles, Edoardo Spinsante e la band Karakaz Con Manuel Agnelli ci saranno: Erio e le band Mutonia e Bengala Fire

ci saranno: Erio e le band Mutonia e Bengala Fire Con Mika ci saranno: Fellow, Nika Paris e la band Westfalia

Saranno loro al centro dei Live in arrivo tra una settimana, da giovedì 28 ottobre su Sky e NOW, con la conduzione del nuovo frontman Ludovico Tersigni.

Per la puntata degli Home Visit lo show di Sky prodotto da Fremantle ha raggiunto 622mila spettatori medi con una share del 2,4%, con una permanenza del 64%. Ad aprire le danze sono state le scelte di Hell Raton, consigliato da Salvatore Esposito, che l'ha aiutato a scegliere i suoi 3 artisti da portare ai Live: i Karakaz, che si sono presentati con una cover dei Chemical Brothers "Out Of Control"; Edoardo Spinsante, nome d'arte scelto Baltimora, con una cover di Luigi Tenco "La ballata della moda"; e Versailles, ancora con i suoi capelli blu che però non sono riusciti a nascondere la sua emozione, con un suo brano originale dal titolo "Patico".

È stato poi il momento di Mika che ha voluto con sé come consigliere speciale Simone Marchetti. Hanno superato l'ultimo scoglio delle selezioni: il giovanissimo Fellow, con un'intensa reinterpretazione di "London" di Benjamin Clementine; la 16enne bulgara Nika Paris, che ha proposto una cover di Serge Gainsbourg, "La chanson de Prevert"; e la band Westfalia, che ha portato un brano originale dal titolo "My new mouse".

Quindi, è stato il turno di Manuel Agnelli, affiancato da Marco Giallini. Insieme, hanno scelto la band Bengala Fire, che si è esibita in una cover di "See Emily Play" dei Pink Floyd; Erio, con una raffinata versione di "Please Please Please Let Me Get What I Want" dei The Smiths, uno dei lato B più celebri della storia del rock mondiale; e infine ancora una band, i Mutonia, con una cover di "Psycho Killer", brano cult dei Talking Heads.

Ha chiuso la puntata Emma affiancata dal duo rivelazione del cinema italiano, i giovani e visionari fratelli D'Innocenzo. Per la sua squadra hanno superato il turno gIANMARIA, che ha portato in scena una sua versione di "Mio fratello è figlio unico", tra i brani più di personali Rino Gaetano; Vale Lp, con una graffiante reinterpretazione di un brano di Pino Daniele dal titolo "Che Dio ti benedica"; e la band Le Endrigo con "Stare soli", un loro brano originale nel solco del rock cantautorale.