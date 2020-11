X Factor 2020 Live, quinta puntata stasera su Sky Uno: prevista una doppia eliminazione

X Factor 2020 torna stasera su Sky Uno e NOW, alle 21:15, con il quinto Live di questa stagione dello show di Sky, prodotto da Fremantle. Al timone c'è il capitano Alessandro Cattelan.

La squadra da battere è quella delle Under Donne capitanata da Hell Raton, il giudice sfodera il gruppo completo con tutte e tre le componenti. In seconda posizione Manuel Agnelli che gareggia con due Gruppi. Chiudono la classifica, a pari merito, Emma e Mika, entrambi con un solo artista rispettivamente per le categorie Under Uomini e Over. Anche questa settimana la gara sarà durissima e si assisterà ancora una volta a una doppia eliminazione.

Tema del quinto live è l'empowerment femminile. X Factor e AXA Italia, main partner di questa edizione, colgono l'occasione per parlare alle nuove generazioni della questione che sta a cuore ad entrambi. La puntata si aprirà infatti con una clip speciale basata proprio su questo argomento, e intanto lo studio si accenderà sulle note di un'orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne. L'orchestra sarà protagonista della prima manche, con gli artisti in gara che si esibiranno con questo accompagnamento speciale. Subito dopo la performance, il meno votato andrà al ballottaggio con l'artista che, nel corso della settimana, avrà ottenuto meno streaming. A quel punto toccherà ai giudici scegliere chi, tra i due, sarà eliminato.

Per questo primo round, Manuel Agnelli ha assegnato ai Little Pieces of Marmelade I am the walrus dei The Beatles e ai Melancholia Hunter di Bjork. Mika ha scelto per N.A.I.P. Storia d'Amore di Adriano Celentano. Emma ha affidato a Blind Tremo, un testo scritto da lui con la base di In the End dei Linking Park. Hell Raton invece ha dato a Casadilego Dance Monkey di Tones and I, a cmqmartina La prima cosa bella di Nicola di Bari, a MYDRAMA Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa.

La seconda manche sarà caratterizzata dal classico meccanismo che vede i due concorrenti meno votati dal pubblico affrontarsi nello scontro finale. Ancora una volta sarà compito dei giudici scegliere e decidere chi portare in semifinale. Per la seconda manche, in cui quindi non parteciperà il concorrente già eliminato al termine della prima parte dello show, i Little Pieces of Marmelade stanno preparando un'esibizione con il loro brano originale Digital Cramps e i Melancholia con il loro pezzo Alone. Ancora composizioni originali per N.A.I.P. con Partecipo, per Blind con Affari Tuoi e cmqmartina con Lasciami Andare!. Casadilego è pronta a cantare Yesterday dei The Beatles e MYDRAMA Crudelia di Marracash.

Ospiti speciali di stasera due assi del rap italiano: Guè Pequeno ed Ernia. Entrambi milanesi, il primo è il Re indiscusso, l'altro il Duca. I loro rispettivi dischi sono tra gli album più venduti dell'anno, moltissimi i dischi di platino totalizzati tra album e singoli. Hanno dominato le classifiche di quest'estate con Superclassico e Chico. Sono insieme sul palco di X Factor per lanciare una collaborazione inedita che ci ricorda di quanti giorni è fatta una settimana.