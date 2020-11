X Factor 2020: ascolti in crescita e nuovi record per il terzo Live

La gara di X Factor 2020 è entrata nel vivo con il terzo Live, in onda ieri sera su Sky Uno/+1, e il talent è cresciuto ancora negli ascolti, registrando 902.000 spettatori con uno share del 3,65% (+2% rispetto alla scorsa settimana e +19% rispetto alla terza puntata Live della scorsa edizione), toccando picchi di 1.004.113 spettatori (alle 22:07).

In salita anche la permanenza, arrivata al 54%, e l'appuntamento di "Hot Factor", al termine dello show di prime-time, che segna 438mila spettatori (+14% rispetto a una settimana fa). I numeri sono da record quando si considerano le interazioni social: con ben 745.000 interazioni totali, il terzo Live di XF2020 è stato il programma televisivo più discusso in assoluto della giornata, diventando quindi la puntata con il numero più alto di interazioni dall'inizio del programma (+16% rispetto alla puntata precedente e +97% rispetto all'omologa della scorsa edizione); circa la rilevazione 24/7 le interazioni generate da X Factor ieri sono state 795.300, diventando anche in questo caso primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa (+12% rispetto alla scorsa puntata, +99% in confronto all'anno scorso).

L'hashtag #XF2020 è stato, anche stavolta, tra gli argomenti più discussi su Twitter a livello mondiale, rimanendo per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide e anche in quella Italia, dove sono entrate anche le parole Emma, Melancholia, Manuel, Blind, Santi, Mika (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Altri dati estremamente positivi arrivano dalle video views: nel mese di ottobre, la somma delle visualizzazioni dei contenuti video pubblicati su Facebook e Youtube ha raggiunto la quota di 51,4 milioni (fonte: Classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee), un dato confermato anche dai dati Auditel sui device digitali che attestano, sempre nel mese di ottobre, oltre 35 milioni di legitimate stream (video iniziati e visti per almeno 300ms), che rendono #XF2020 il programma televisivo col maggior numero di visualizzazioni sul mercato rilevato da Auditel.