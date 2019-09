X-Factor 2019: Carote, Carote di Nuela fa impazzire i social (VIDEO)

Carote, Carote è ufficialmente il primo tormentone di X-Factor 2019, il suo autore è Nuela, nome d'arte naturalmente, un giovane di appena 16 anni e ha fatto letteralmente impazzire i social e i giudici.

L'autore, che è stato definito "genio" da Sfera Ebbasta senza troppi giri di parole, si chiama Emanuele Crisanti, in arte Nuela, è di Roma e con i suoi appena 16 anni, aspetto ordinario e testo nonsense ha conquistato tutti ieri sera su Sky Uno, il pubblico in teatro a Torino, i 4 giudici e soprattutto il pubblico da casa che, da quando la sua esibizione è finita, hanno assediato YouTube alla ricerca del video che ha registrato un boom di visualizzazioni e commenti.

"È un lampo di genio. A un primo ascolto potrebbe sembrare una canzone infantile, ma è frutto di un lampo di genio" ha ribadito Sfera Ebbasta, e se qualcuno, meno abbagliato dal fenomeno Carote sperava negli altre 3 seduti dietro al tavolo, allora dovrà ricredersi. Perchè il testo fatto di rime in "-ote" (Emanuele avrà davvero un nipote o è stato inventato solo per il ritornello di "Carote"?) ha stregato anche la veterana Mara Maionchi - che battezza l'ingresso di Nuela con un "Sei molto avanti per la tua età" -, ha conquistato Malika Ayane ed è stato stato definito "pura avanguardia" da Samuel. Con questo risultato non resta che continuare a canticchiare "Carote, carote solo carote le regalo a mio nipote e diventano banconote" fino ai bootcamp.