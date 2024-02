WWE Elimination Chamber: Perth, Drew McIntyre vola a WrestleMania

Oltre 52mila fan hanno presenziato al grande evento WWE andato in scena sabato 24 febbraio a Perth, in Australia. Ecco i risultati completi del PLE.

Atmosfera senza precedenti e spettacolo indimenticabile all'Optus Stadium di Perth, per Elimination Chamber: Perth, l'ultimo Premium Live Event prima di WrestleMania XL.

Una kermesse meravigliosa, con un pubblico totalmente coinvolto (più di 52mila presenti) che non ha mai smesso di cantare e incitare le Superstar. A chiudere la serata in trionfo è stata l'australiana Rhea Ripley, accolta da un'ovazione del pubblico australiano. Rhea, trascinata dal WWE Universe, batte Jax con il Riptide, dopo un match di grande sofferenza.

Grande spettacolo della WWE in Australia

A WrestleMania XL ci sarà il match che tutti si aspettano: ad affrontare Rhea Ripley ci sarà Becky Lynch, uscita vincitrice dall'Elimination Chamber femminile. In un finale a 3, The Man approfitta dello schienamento improvviso di Bianca Belair, per merito di Liv Morgan, sorprendendo proprio Liv con la Manhandle Slam. Nel match per i titoli di coppia femminili si confermano al top le Kabuki Warriors, che tracciano la loro strada verso WrestleMania.

Spettacolo nell'Elimination Chamber maschile, con Drew McIntyre che trionfa: lo scozzese sfiderà Seth Rollins per il World Heavyweight Championship a WrestleMania XL. Decisiva l'interferenza di Logan Paul nel finale a 2 tra Drew e Randy Orton.

Il campione degli Stati Uniti consegna la vittoria a McIntyre, in un match nel quale AJ Styles aveva impedito a LA Knight di andare avanti. Durante il Grayson Waller Effect si è presentato Cody Rhodes, che ha lanciato una sfida a The Rock per un futuro match 1 vs 1, scaturendo l'ovazione del WWE Universe.

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi

Finn Balor e Damian Priest, con tantissima fatica, si confermano Undisputed Tag Team Champions. Il Judgment Day vince grazie alla doppia Chokeslam dal paletto di Priest su Bate e Dunne, con Balor che si prende il cambio e chiude con il Coup de Grace.

Prossima fermata: WrestleMania XL

L'edizione numero 40 di WrestleMania sarà visibile in esclusiva sul WWE Network sabato 6 e domenica 7 aprile.