La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi

Grande notizia per i fan nostrani della WWE: mercoledì 1 maggio, all'UNIPOL Arena di Bologna, le superstar più amate torneranno in azione dal vivo in Italia.

La WWE, parte di TKO Group Holdings, ha annunciato che WWE Live farà tappa a Bologna il prossimo mercoledì 1 maggio all'UNIPOL Arena. I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione le loro Superstar preferite di Raw e SmackDown, tra cui "The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri.

Dove acquistare i biglietti per WWE Live a Bologna

I biglietti e i pacchetti VIP - che includono la possibilità di incontrare e salutare le Superstar WWE - sono in vendita da oggi al seguente link: https://www.dalessandroegalli.com/events/832/wwe-live.

Un ottimo segnale per la WWE in Italia che torna nel nostro Paese dall'ormai lontano 2018. Di recente Warner Bros. Discovery e WWE hanno rinnovato la partnership per trasmettere Raw, SmackDown e NXT in Italia in chiaro su DMAX (canale 52), con commento in italiano, e in lingua originale su Discovery+.

WWE Royal Rumble 2024, Cody Rhodes vince di nuovo e vola a WrestleMania

La tappa pre Backlash

L'evento WWE Live a Bologna precede di pochi giorni WWE Backlash France alla LDLC Arena di Lyon-Decines (Francia) sabato 4 maggio 2024. L'edizione 2023 di Backlash, tenutasi all'inizio del 2023 al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico, è stata quella con il maggior numero di incassi e di spettatori nella storia della WWE.