WWE, Bayley e la sua Women's evolution: i traguardi di uno dei pilastri della divisione femminile

Fra i personaggi più importanti e influenti degli ultimi 10 anni in WWE, uno dei ruoli più importanti è sicuramente quello di Bayley. La Role Model sfiderà la campionessa IYO SKY per il WWE Women's Championship a WrestleMania XL, nello show più atteso dell'anno, previsto per le notti italiane del 6 e del 7 aprile, direttamente dal Lincoln Financial Field in Philadelphia (Pennsylvania) e disponibile sul WWE Network. Bayley, vincitrice della Royal Rumble 2024 con un'ora, 3 minuti e 3 secondi di permanenza sul ring, ha stabilito il nuovo record assoluto.

Bayley, la storia di una delle Four Horsewomen della WWE

Uno dei tanti traguardi raggiunti dalla Role Model in una carriera straordinaria. Se il Women's Day celebra le donne, Bayley rappresenta totalmente la loro forza e caparbietà.

Bayley è la prima Grand Slam Champion della storia della WWE, avendo detenuto l'NXT Women's Championship, il Raw e lo SmackDown Women's Championship (con il regno più lungo della storia di quest'ultimo) e i WWE Women's Tag Team Championship. Basterebbe questo per descrivere la grandezza del personaggio, che ha un ruolo molto più profondo degli allori conquistati in carriera. Bayley ha contribuito in maniera decisiva a cambiare lo sport entertainment al femminile e la sua percezione agli occhi dei fan, trasformandolo in uno spettacolo assoluto. Se a WrestleMania 35 si è arrivati al primo Main Event al femminile della storia dello Showcase of the Immortals (poi avvenuto in altre occasioni) parte del merito è anche di Bayley, simbolo della Women's Evolution.

Se oggi le storyline al femminile in WWE sono apprezzate, seguite, appassionanti e meravigliose, con match a 5 stelle e con personaggi amatissimi, non si può non citare i match di NXT TakeOver: Brooklyn e NXT TakeOver: Respect del 2015, in cui Bayley diede spettacolo. La Role Model, con campionesse come Charlotte Flair e Becky Lynch, fa parte delle Four Horsewomen, le donne che hanno cambiato in meglio le regole del gioco, portando il movimento femminile su un'altra dimensione.

Con un percorso vincente fin dal suo arrivo nel Main Roster (era il 2016), Bayley è riuscita a trasformare il suo personaggio e adattarlo al volere dei fan. Amata da tutti come "buona" di punta all'interno delle storyline, apprezzata dai bambini con un personaggio positivo, nel 2019 Bayley è riuscita a modificarsi, rinnegando il suo passato e interrompendo il suo rapporto positivo con i fan, riuscendo a stabilire una grande connessione e risultando immediatamente un personaggio controverso, sempre all'interno delle storyline.

Formidabile sul ring, bravissima con il microfono e in grado sempre di tirare fuori idee nuove, dopo uno stop per infortunio di quasi un anno Bayley tornò a SummerSlam 2022, formando la sua nuova stable, quel Damage CTRL in grado di conquistare tutto. Inizialmente con al fianco IYO SKY e Dakota Kai, con l'aggiunta di Asuka e Kairi Sane la fazione è diventata dominante, ma ha cominciato a escludere gradualmente quella che era la leader.

Bayley is going to WrestleMania

Tradita inizialmente dal trio nipponico, Bayley ha riguadagnato i favori del WWE Universe, ma ha subito l'ennesimo voltafaccia per mano di Dakota Kai. A WrestleMania XL la Role Model si troverà sola contro tante nemiche, ma avrà il supporto del pubblico per tornare sul tetto del mondo. Un'altra missione complicata per un simbolo della Women's Evolution.