World Food Day: la programmazione speciale stasera su LaF

Stasera dalle ore 22.10 su laF (Sky 135) in occasione del World Food Day arrivano due speciali appuntamenti per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO.

Stasera su LaF, in occasione del World Food Day, arriva una programmazione speciale serale per celebrare i 75 anni dalla fondazione della FAO con due documentari d'autore che vedono tra i temi anche quello di un'alimentazione sana e sostenibile per tutti: "7,7 miliardi: come si vive sulla terra?" con il giornalista e naturalista Chris Packame "2040 - Salviamo il Pianeta!" del pluripremiato regista australiano Damon Gameau.

La programmazione parte alle ore 22.10 con 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra?, documentario prodotto dalla BBC nel quale Chris Packham parte per un viaggio attraverso il mondo per indagare l'impatto che la crescita esponenziale della popolazione ha sulla Terra, i conflitti del presente e le prospettive per la società futura, incontrando esperti illustri fra cui Sir David Attenborough, celebre divulgatore scientifico e Membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore e dell'Ordine al Merito del Regno Unito: "La popolazione mondiale è cresciuta in modo sconvolgente negli ultimi 20, 30 anni e le persone spendono molti soldi per essere nutrite. Tutti devono mangiare, così come tutti devono avere figli, è uno dei diritti più preziosi che le persone hanno".

Packham esplora anche alcune possibili soluzioni studiate sinora, come la coltivazione intensiva in ambiente controllato. "L'evoluzione tecnologica ha dimostrato di portare con sé un grande potenziale: è possibile coltivare aglio, coriandolo, erba cipollina, insalata in vecchi rifugi anti-bombardamento a centinaia di metri sottoterra. Ma basterà questo miracolo di bioingegneria a una società basata sul capitalismo?". La soluzione principale resta comunque insita nell'essere umano stesso: "Siamo una specie straordinariamente adattabile, intraprendente, intelligente, che proprio nelle difficoltà trova forza per ideare nuove soluzioni. Si spera che le nuove generazioni siano in grado di cogliere ciò che di buono abbiamo fatto sinora, migliorarlo e portarlo avanti".

La serata prosegue con "2040 - Salviamo il Pianeta!", documentario di Damon Gameau presentato in anteprima al Festival di Berlino 2019 e che in Australia ha registrato tra i più grandi incassi di sempre nel suo genere. Il pluripremiato regista intraprende un viaggio attorno al mondo incontrando esperti e innovatori in diversi settori - come agricoltura, acquacoltura, sostenibilità, logistica, educazione, alimentazione - che ogni giorno si impegnano concretamente nella lotta ai cambiamenti climatici. "Quello che è iniziato come un film sulla possibile inversione di marcia del riscaldamento globale e sulla riduzione delle emissioni è diventato rapidamente la storia di come rafforzare le comunità, migliorare la qualità dei prodotti alimentari e del suolo, ripristinare gli habitat e gli ecosistemi. Facendo queste cose, noi saremo in grado di guarire naturalmente l'ambiente che ci circonda".