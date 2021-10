Wonder Woman compie 80 anni, la super eroina inserita nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame

Wonder Woman sarà inserita nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame e sarà protagonista della prima mostra italiana su di lei ospitata a Milano.

In occasione dell'80° anniversario di Wonder Woman, DC, Warner Bros. Global Brands and Experiences e WarnerMedia svelano i piani della celebrazione globale dell'iconica Super Eroina. Per onorare la tradizione che la principessa Diana di Themyscira mantiene dal 1941, oggi, giovedì 21 ottobre Wonder Woman verrà inserita nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame nel corso di una cerimonia virtuale. Inoltre, la DC continuerà a celebrare l'80° anniversario di Wonder Woman e l'impatto del suo personaggio su fumetti, cinema e televisione proponendo una straordinaria offerta editoriale, collaborazioni, uscite speciali e varie iniziative.

Wonder Woman: Gal Gadot in un momento del film

Wonder Woman sarà celebrata in Italia per il suo anniversario attraverso una collaborazione con il Gruppo 24 Ore, con la mostra "WONDER WOMAN. Il mito" ospitata a Palazzo Morando, Milano. La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 novembre 2021 fino al 20 marzo 2022. Accompagnato dal claim #wonderseitu, il progetto - primo nel suo genere in Italia - esplora il personaggio di Wonder Woman e i suoi 80 anni di storia, con un approccio interdisciplinare che tocca più ambiti, dall'illustrazione al fumetto e al cinema, dalla cultura popolare alla moda. Il percorso espositivo sarà articolato in sezioni che mescolano fumetti e tavole originali, videoinstallazioni, costumi e oggetti di scena dell'universo cinematografico.

I fan di tutto il mondo potranno anche continuare a celebrare la sua eredità come icona della cultura pop e fonte di ispirazione attraverso 'Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular', una pubblicazione da collezione che riunisce alcuni dei più grandi narratori di fumetti e dell'intrattenimento.

WONDER WOMAN NELLA COMIC-CON MUSEUM CHARACTER HALL OF FAME

Per celebrare l'80° anniversario di Wonder Woman, l'iconica Super Eroina entrerà a far parte della Comic-Con Museum Character Hall of Fame, come riconoscimento del suo incredibile retaggio e della sua influenza sulla cultura popolare. Oggi, giovedì 21 ottobre, i fan di tutto il mondo potranno sintonizzarsi sul canale YouTube del Comic-Con Museum per festeggiare Wonder Woman, insieme a DC e il suo Museum, nel corso di una cerimonia che prevederà numerosi momenti divertenti, le apparizioni dei creatori dei fumetti e i ringraziamenti di diversi talent.

LA MOSTRA

In occasione dei festeggiamenti del suo ottantesimo anniversario e della campagna internazionale #believeinwonder, 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore, in collaborazione con Warner Bros. e DC, celebra l'anniversario dell'eroina-pioniera con la mostra "WONDER WOMAN. Il mito" ospitata a Milano nella sede espositiva comunale della dimora settecentesca Palazzo Morando.

La mostra aprirà al pubblico il 17 novembre 2021 e proseguirà fino al 20 marzo 2022.

Accompagnato dall'hashtag #wonderseitu, il progetto - primo assoluto in Italia - esplora la figura di Wonder Woman e gli ottant'anni di storia che ha attraversato, in una connotazione interdisciplinare che tocca molti ambiti - dall'illustrazione e il fumetto al cinema, dalla cultura pop alla moda - attraverso un percorso curato da Alessia Marchi e articolato in sezioni dove coabitano comics e tavole originali (dalla Golden Age ai nostri giorni), videoinstallazioni, costumi e props dell'universo cinematografico.