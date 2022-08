Wonder Man: Ben Kingsley nel cast della serie Marvel

Nel cast della serie Wonder Man, uno degli show dei Marvel Studios in fase di sviluppo per Disney+, ci sarà anche Ben Kingsley che riprenderà quindi la parte di Trevor Slattery.

Il progetto porterà sul piccolo schermo la storia di Simon Williams, personaggio che tra le pagine prende il nome di Wonder Man.

Nel MCU Ben Kingsley ha intepretato Trevor Slattery, debuttando sul grande schermo nel film Iron Man 3 in cui l'uomo fingeva di essere il Mandarino. L'attore era poi apparso anche nel film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Gli episodi racconteranno la storia di Simon Williams, il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams viene poi convinto dal malvagio Barone Zemo e ottiene dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità, lottando inizialmente contro gli Avengers e unendosi poi a loro.

Slattery è invece un attore fallito e, per ora, non è stato svelato in quannti episodi apparirà Kingsley, anche se alcune fonti di Variety sostengono sarà una presenza importante negli episodi.

Destin Daniel Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie Wonder Man.