Il Women's Adventure Film Tour arriva in Italia

Arriva anche in Italia il Women's Adventure Film Tour, una maratona di corti e documentari di un'ora e 44 minuti tutti al femminile per celebrare le imprese straordinarie che le donne compiono in nome dell'avventura. L'appuntamento è per mercoledì 29 maggio nei cinema del Circuito Uci Cinemas.

Ad arricchire il tour, le première a Milano (lunedì 27 maggio, ore 20.10 Uci Cinemas Bicocca alla presenza di Silvia Buzzi campionessa mondiale di parapendio e Anna Toretta, pluri-campionessa italiana di arrampicata su ghiaccio e guida alpina, introduce la giornalista Chiara Todesco autrice di "Le Signore delle Cime - Storie di guide alpine al femminile"), Torino (martedì 28 maggio, ore 20.10 Uci Cinemas Lingotto alla presenza di Alessia Refolo, campionessa non vedente di sci nautico e arrampicata, della climber Claudia Gisolfi e Cristina Rodda, atleta olimpionica di apnea. Introduce Alma Brunetto/Uisp Piemonte) e Roma (mercoledì 29 maggio, ore 20.10 Uci Cinemas Porta di Roma).

Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida alpina donna del Nepal, impegnata in una prima salita con una partner improbabile, l'icona punk-rock locale, Sareena Rai. Mona Seraji, snowboarder professionista iraniana invita le colleghe australiane Amber Arazny e Michaela Davis-Meehan a scoprire le meravigliose montagne dell'Iran. Isabelle Green, 5 anni, in viaggio con la sua famiglia in Norvegia accampandosi sotto le stelle sulla neve fresca, fa parapendio sulle catene montuose e guida una slitta trainata dai cani. Hayley Ashburn, slackliner, cammina sospesa su una fune di 52 metri a 2800 altitudine nel mezzo dell'inverno.

Sono solo alcune delle protagoniste del Women's Adventure Film Tour, che a maggio fa tappa in oltre cinquanta città italiane portando sul grande schermo un serie di straordinari cortometraggi che celebrano imprese sportive e di avventura, tutte al femminile. Donne comuni che si lanciano in azioni straordinarie: storie incredibili raccontate da corti emozionanti e di grande successo, per la prima volta proiettati in un'unica serata dedicata alle donne, al loro coraggio, al loro personale modo di affrontare le paure e alla loro determinazione.

Partito nel maggio del 2017 da Sydney, in Australia, il tour ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito: si aprono anche in Italia le prevendite per i biglietti delle proiezioni che si terranno il 29 maggio in più di cinquanta città italiane. Women's Adventure Film Tour è una produzione Adventure Entertainment.